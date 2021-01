Mistrovství světa v orientačním běhu se má konat od třetího do devátého července. V plánu jsou čtyři závody, z toho tři finálové. Trať závodu se závodníci dozvědí až na startu, do té doby jsou tyto informace přísně tajné.

Jan Picek | Foto: ilustrační

Chystají už rok a půl

Ředitel závodu Jan Picek potvrdil, že přípravy začaly už před rokem a půl. Tehdy ještě nikdo netušil, že sport později naruší pandemie koronaviru. „Měla by to být největší sportovní akce roku 2021 v Libereckém kraji. Na startu se sejdou nejlepší orientační běžci z celého světa. Počítali jsme i s více jak šesti tisíci diváky, ale to je zatím s otazníkem,“ uvedl k mega akci její ředitel.

Závody se budou konat v různých místech Libereckého kraje. Hlavní aréna vyroste v Doksech. Tratě povedou také na Jablonecku, v okolí Smržovky a nebo v okolí Kokořínských skal.