„Na přípravě už pracujeme několik měsíců. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta označil tuto akci za největší mezi všemi sportovními, které se budou v kraji příští rok konat. Sjedou se na ni nejlepší orientační běžci z celého světa. A také velké množství diváků. Počítáme s účastí kolem šesti tisíc osob v jednotlivých arénách. Závody se poběží v různých místech Libereckého kraje. A pro všechna místa konání to bude určitě zajímavá a prestižní akce, která náš kraj také náležitě zviditelní,“ Jan Picek.

Pořadatelé chtějí, aby měla tato mimořádná událost vliv nejen na rozvoj orientačního běhu v Česku, ale také aby ukázala přírodní krásy Libereckého kraje i České republiky, aby si tuto akci vzali za svou také obyvatelé kraje. Proto mají už nyní několik vizí, které postupně realizuje. Chtějí mít do příštího roku všechno co nejlépe připravené.

Organizátoři už také vědí, kudy tratě orientačního běhu povedou. Mají už vše potřebné projednané s vlastníky lesů a s ochránci přírody, kteří vyšly vstříc jejich požadavkům. „Jedná se o embargované prostory, do kterých teď závodníci vůbec nesmí,“ zdůraznil ředitel MS a dodal, že přesnou lokalitu prozradit nemůže ani on, i když ji zná.

TRATĚ ZJISTÍ NA STARTU

„Můžu zatím jen odtajnit to, že se poběží nejen v Jizerských horách, ale také třeba na Kokořínsku v pískovcových skalách. Kudy přesně, to zatím nemůžu prozradit. To můžeme zveřejnit až rok před konáním závodů, to je v červenci příštího roku. A přesnou trať se účastníci dozvědí až na samotném startu,“ uvedl ředitel MS.

U ostatních závodů v orientačním běhu, ovšem „nižšího kalibru“, se účastníci dozvědí trať už před konáním akce, mohou se s ní seznámit na internetu, nastudovat si, kudy poběží, na jaké zajímavosti na trati narazí. To ovšem na mistrovství světa nejde. „Je to přísně a velmi utajené. Lokality zná jen nejužší kruh organizátor. Organizační výbor si stavitele trati může vybrat sám. Pro účastníky musí připravit tratě pro čtyři závody. Pro jeden bude trasu plánovat jablonecký Martin Janata. Druhého se zase ujme velmi zkušený závodník z libereckého oddílu,“ pokračoval Picek.

POSILNÍ JE I PRAMEN

Už nyní také jednají jablonečtí pořadatelé s mnoha regionálními sponzory, bez kterých by se neobešli. Za zajímavou spolupráci označil ředitel mistrovství tu s Vratislavickou kyselkou.

„Ta nyní patří firmě Kittl, která ji postupně připravuje na zahájení provozu. A nás těší, že kyselka zahájí činnost právě s mistrovstvím světa v orientačním běhu. A premiérově ji budou pít právě jeho účastníci MS. Dostanou k osvěžení pramen přímo z Vratislavické kyselky. Taková spolupráce je pro nás velký závazek. Určitě chceme splnit to, co slíbíme,“ informoval Picek, který ze své pozice garantuje co nejlepší přípravu a průběh mistrovství světa.