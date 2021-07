Nejúspěšnějším bodujícím byl Tomáš Pulíček, který vybojoval pro družstvo celkem 28,75 bodů. V dálce byl druhý výkonem 693, stejného umístění dosáhl v běhu na 110 m překážek časem 15.16, třetí skončil na 400 m překážek 55.51 a svůj bodový zisk dovršil jako člen vítězné štafety, která běžela ve složení Papoušek, Pulíček, Schubert, Princ a dosáhla času 42.78.

Schubert si vytvořil osobák

Druhým nejvíce bodujícím s 18.75 body byl Štěpán Schubert ten si vytvořil v běhu na 200 m osobní rekord 22.19 to znamenalo druhé místo a čtvrtý skončil ve finále na 100 m 11.19. Další body pro družstvo získalo 13 závodníků. Je třeba ocenit zejména Lukáše Preislera, který obětavě nastoupil v běhu na 3000 m překážek a vybojoval šestým místem pět bodů. Ve skoku o tyči byl třetí Jáchym Štancl výkonem 436, v dálce Jan Lechner čtvrtý 673, stejného umístění dosáhla také štafeta na 4x400 m ve složení Plaček, Václavů, Jehlička, Zajíček 3:31.31 a na pátém místě skončila štafeta B v běhu na 4x100 m ve složení Štancl, Kadavý, Lechner, Hacuš 45.52. Štafety získaly pro družstvo celkem 24 bodů.

Jak si vedou muži?

Bodový stav ve druhém kole:

1.Sokol Hradec Králové 218 bodů, 2.Sokol Kolín 201,5, 3.AC Mladá Boleslav 141, 4.AC Ústí n/L 117, 5.Atletika Stará Boleslav 111, 6.LIAZ 104, 7.AC Slovan Liberec 64, 8.SK Nové Město nad Metují 28,5.

Ženám se dařilo

Družstvo žen nastoupilo pouze s 11 závodnicemi, což je vzhledem k získaným bodům velký zázrak. Nejúspěšnější závodnicí se ziskem 22 bodů byla Adéla Sochorová, která zvítězila v trojskoku výkonem 11.71, v dálce byla třetí 544 a tři body přidala za osmé místo v běhu na 100m časem 12.76.

Druhou nejlépe bodující byla Kateřina Kadavá druhá v dálce 544, čtvrtá na 100m překážek 15.11 a dva body k celkovým 19 bodům získala jako členka štafety v běhu na 4x100 m, která skončila třetí ve složení Burianová, Rappová, Kadavá, Jégrová časem 50.26.

Skvěle závodila také Pavla Kumstátová byla třetí nejvíce bodující 15,75, když si vytvořila dva osobní rekordy v běhu na 400m překážek 65.05 a na 400m 58.03 a byla členkou vítězné štafety na 4x400m 4:00.98, která běžela ve složení Kumstátová, Markalousová, Plecháčová, Šmilauerová. Nejúspěšnější disciplínou byla dálka se ziskem 28 bodů ve které nastala kuriozní situace. Tři závodnice zakončily soutěž stejným výkonem 544 cm.

O vítězství se podělily Kadavá s Brýdlovou s Vysokého Mýta obě měly druhý pokus stejný/jediný platný/ 539 a třetí tak skončila Sochorová která měla druhý pokus 534 cm.

Druhé místo v disciplíně získala jistá účastnice na ME do 23 let v Estonském Tallinu Kateřina Šmilauerová na 400m a 4x400m ale v tomto kole běžela 200m za 25.77 a ještě byla členkou vítězné štafety v běhu na 4x400m.

Třetí byla Veronika Jégrová v trojskoku 11,23. Čtvrté místo obsadila Andrea Papayová v běhu na 3000 m překážek 15:42.28.

Celkový bodový stav ve druhém kole:

1.Atletika Stará Boleslav 144 bodů, 2.AC Slovan Liberec 141,5, 3.Sokol Kolín 141,5, 4.Sokol Hradec Králové 136, 5.VTŽ Chomutov 116,5, 6.LIAZ 113, 7.Vysoké Mýto 94,5.,8.AC Mladá Boleslav 84.