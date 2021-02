Protože ale na rozdíl od roku 2018, kdy získala svou první medaili ve Světovém poháru taktéž v Pokljuce, na ni nečeká žádné velké uvítání. Po návratu buď v neděli nebo v pondělí, musí absolvovat karanténu. „Žádná oslava ani nemůže být. Potkáme se maximálně nějak z okna a ještě s respirátorem. Ostatně tak proběhly i Vánoce,“ sdělil otec Markéty Daniel David.

Daniel David, otec zlaté medailistky z MS v biatlonu, Markéty Davidové.Zdroj: archiv Daniela DavidaCelý závod sledoval v přímém přenosu a při dojezdu do cíle jásal i brečel najednou. „Jsou to krásné pocity. Celý závod jsem byl nervózní, ale užíval jsem si ho. Jako správný táta každý závod věřím, že to klapne, mnohdy se to nepodaří. Markéta měla v několika posledních závodech smůlu, teď jí šlo naopak i to štěstíčko naproti,“ pochválil tatínek.

Se svou manželkou děti ke sportu vedli od malička, otec se závodně věnoval basketbalu, manželka volejbalu. Markéta začala s biatlonem v roce 2010, tedy ve třinácti letech, už před tím ale závodně běhala na lyžích. „Ale že to dotáhne na takovou špičkovou úroveň, to jsem netušil,“ usmívá se Daniel David, jinak starosta Janova. Lidé, kteří ho potkávají na úřadu i na ulici mu gratulují. „A já jim říkám, že gratulovat musí jinde,“ směje se dál.



Na běžky se Markéta postavila už jako malinká. „Měli jsme tu oddíl běžeckého lyžování, který vedl Karel Soukal, otec další biatlonové hvězdy dnes Gábiny Koukalové. Zároveň řediteloval i na zdejší základní škole,“ popsal Daniel David. A kdo chce dělat biatlon, musí nejdříve zvládnout běh.