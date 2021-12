POČKAJÍ NA OLYMPIÁDU

„Zatím jsme stále na začátku sezóny. Chtěli bychom, aby reprezentační tým zastihl vrchol sezóny až na olympiádě. Děvčata zatím podávají slušné výkony. Markéta Davidová v prvním závodě byla super. U děvčat to není zatím úplná špička, ale posouvají se do první poloviny závodního pole. Šestice našich závodnic je na slušné úrovni. Když se jim bude dařit ve štafetách, tak mohou i tam udělat dobrý výsledek. U děvčat jsem s výhledem na sezónu optimista,“ okomentoval Matouš.A i když se v posledním startu ve Francii Markétě Davidové nedařilo, tak k jejím výkonům řekl: „Markéta má potenciál. Běžecky patří ke špičce a střelba už jí jde také dobře. U takhle mladé závodnice nemůžeme čekat, že bude dávat samé nuly. Ale je vidět, že nuly dávat umí. A to je paráda.“U týmu mužů věří, že se také budou výkonnostně zlepšovat, než přijde vrchol sezóny.

CO NA TO PSYCHIKA?

Jan Matouš má za sebou desítky možná stovky významných závodů. Dobře ví, jak pracuje u závodníka psychika. Jaké to je, když se v prvním závodě zadaří na maximum a v dalším je to úplně naopak.„Když se nedaří, může člověk zabřednout do pořádného marastu, ve kterém se topíte dál. Když nejde střelba, tak to je ten hlavní červíček do hlavy, ze kterého se člověk těžko dostává. U Markéty to je naopak. Umí dát nulu. A když ve sprintu dá dvě, tak to ještě není tak tragická střelba. Stejně tak střílejí i další špičkoví světoví závodníci. Myslím, že Markéta může být v pohodě. A nemusí mít žádné depky. Určitě se není čeho bát. Na dobré výsledky má. Když je udělala v jednom závodě, udělá je i v dalších,“ uvedl ke zdaru a nezdaru v biatlonu předseda SKP.

OSLAVY JEN OPATRNĚ!

Jak oslaví biatlonisté vánoční svátky? V pondělí 20. prosince se vrátili z posledního světového poháru ve Francii. Přes Vánoce ale trénovat musí. Někteří se budou připravovat v Jablonci, někteří se individuálně rozjedou trénovat do jiných oblastí. „Vánoce jsou pro ně problematické období kvůli kontaktům. A proto někteří volí program tak, aby byli sami na horách nebo trénují v zahraničí, aby nedošlo k žádné nákaze. Ale musejí si také trochu odpočinout, a to spíš psychicky než fyzicky. Odtrénovat to, co mají v plánech, ale musí. Ale je na nich, jakou si zvolí formu, jestli Jablonec nebo třeba Alpy,“ řekl k dalším plánům reprezentace Jan Matouš. Pozitivně zatím bývalý olympionik hodnotí výkony švédského a běloruského týmu. „Umějí to. Lyžují pěkně a umějí si s tím poradit.“