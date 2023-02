Zápas se hrál od začátku ve svižném tempu. Žádný z týmů si nedokázal vypracovat důležitý náskok, na kterém by mohl stavět po celý zápas. Jablonečtí se mohli tradičně spolehnout na svého dvorního kanonýra Vojtěch Janatu, autora osmi branek. O jednu méně dal jeho spoluhráč Patrik Trejbal. Most, který měl výrazně širší lavičku než soupeř, rozprostřel střeleckou zátěž na více borců. Vyčníval šestigólový Matěj Harvan. Baníkovci vyrovnanou řežbu nakonec ovládli rozdílem jediné branky, která jim nahrála další dva body do tabulky třetí nejvyšší soutěže.