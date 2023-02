Do Jablonce dorazilo dvě stě dvacet vyznavačů tohoto sportu. Páskování trvalo tři hodiny. V průběhu roku se v Česku konají tři takové akce a jedna, kde Miroslav Riedl nechybí, se koná v sousedním Slovensku.

Umění capueiry předvedli divákům účastníci ve věku od čtyř do padesáti let. Věkové složení je důkazem toho, že se jedná o sport, který se hodí pro většinu věkových kategorií. „Zájem o capueiru v Jablonci trvá. Ubyly věkové kategorie kolem sedmnácti, osmnácti až pětadvaceti let. V nich mladí chybí. Někteří skončili v době pandemie a pak už se ke capueiře nevrátili. V takovém věku se už se sportem ale těžko začíná. Ti, kteří do té doby sportovali, řeší svoji další budoucnost, odcházejí na vysoké školy nebo do zaměstnání. A často právě z těchto důvodů se s capueirou rozloučí. Musíme se proto zaměřit na mladé, začínající zájemce,“ uvedl Miroslav Riedl.

Ten se v květnu vypraví na worskhop capueiry do Švédska. „V Česku a okolních státech míváme dvě akce v měsíci. Jsme stále někde na cestách. Pořád se u nás něco děje. Zájemci se mohou ozvat a přijít mezi nás,“ vzkazuje hlavní trenér jablonecké capueiry.