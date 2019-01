Jablonec n. N. - Druhé místo vybojovala ve čtvrtém závodu pětidílného seriálu EKZ CrossTour ve švýcarském Eschenbachu česká reprezentantka Pavla Havlíková, členka KC Kooperativa Jablonec.

Pavla Havlíková vpředu | Foto: archiv KC Kooperativa Jablonec

Oživila tím naději na zopakování vítězství v celém seriálu z minulé sezony.

Nad její síly byla Italka Eva Lechnerová. Průběžně vede Nicole Kollerová ze Švýcarska, na kterou jablonecká závodnice ztrácí třicet čtyři body.

BĚH NEMÁ VŮBEC RÁDA

„Byl to závod na totálně rozbahněném okruhu, zkrátka švýcarský kros. Hodně se běhalo, a to mi všeobecně nesedí. A navíc to byl můj první závod po nemoci. Byl to takový ostrý test před sérií důležitých a náročných závodů. A z mého pohledu dopadl hodně dobře, takže jsem spokojená," řekla závodnice celku Kooperrativa Cyclocross Team po úspěšném absolvování zabahněné tratě.

Výborně si vedla i její oddílová kolegyně Nikola Nosková. Po polovině závodu se držela na šestém místě, ale pak ji potkala smůla.

NEŠLA PŘEHAZOVAČKA

Namotala přehazovačku, dlouho musela běžet do depa a výbornou pozici tím ztratila.

Mezi muži vyhrál domácí Marcel Wildhaber před vítězem z Uničova Marcelem Meisenem z Německa. Nejlepší z českých jezdců skončil Tomáš Paprstka na deváté pozici.

Výsledky:

Ženy: 1. Lechnerová (It.) 42:35, 2. Havlíková (ČR) +1:00, 3. Egger-Achermannová +1:02, 4. Forchiniová +1:45, 5. Kollerová (všechny Švýc.) +1:50, … 14. Nosková +5:37, 15. Bajgerová (obě ČR) +6:41.

Průběžné pořadí: 1. Kollerová 274, 2. Egger-Achermannová 250, 3. Havlíková 240, 4. Freiová (Švýc.) 230, 5. Heiglová (Rak.) 211, … 19. Mikulášková (ČR) 102, 24. Nosková 82, 28. Bajgerová 66.

Muži: 1. Wildhaber (Švýc.) 1:04:40, 2. Meisen (Něm.) +34, 3. Bertolini (It.) +51, 4. Zahner (Švýc.) +1:15, 5. Weber (Něm.) +1:52, … 9. Paprstka +3:07, 18. Nesvadba +5:08, 33. Malík (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí: 1. Wildhaber 264, 2. Meisen 220, 3. Bertolini 220, … 7. Paprstka 188, 14. Nesvadba 122, 32. Skála (ČR) 60.