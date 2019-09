V Kolíně se konalo Mistrovství České republiky žáků a žákyň v atletice. Poprvé probíhalo tři dny, v pátek byla na programu řada kvalifikací a v dalších dnech se již bojovalo o medaile. Závodů se zúčastnilo 777 žáků a žákyň ze 127 oddílů celé republiky. Na startu nechyběli ani závodníci z LIAZU Jablonec.

Do bojů zasáhlo jedenáct závodníků, ale řada z nich se potýkala v průběhu závodů se zraněními. Do závodu nastoupila nová generace mladých nadějí, které v silné konkurenci sbírali zkušenosti. Jedinou medaili, a to stříbrnou, vybojovala Pavla Kumstová v běhu na 800m časem 2:19,15. Jejím trenérem je Roman Kadavý.

Výborného výsledku dosáhla Hristiana Atanasové ve skoku o tyči výkonem 305, což znamenalo šesté místo a nový osobní rekord. Následovala dvě devátá místa ve skoku dalekém u žákyně Elišky Latislavové výkonem 503 (v kvalifikaci 513) a v kategorii žáků to byl Roman Princ výkonem 569 (v kvalifikaci 590). Desátá skončila štafeta dívek 4x60m ve složení Richterová, Hýblová, Sochorová a Latislavová v čase 30.67. "Věříme, že mladí využijí získané zkušenosti a jejich výsledky se projeví v dalších letech," přejice si předseda atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris.