Třetí kolo krajského přeboru družstev v atletice rozhodlo o postupujících na Mistrovství Čech. Nejlepší výchozí pozici mají starší žáci a žákyně TJ LIAZ. Obě družstva krajský přebor vyhrála a k tomu budou mít výhodu v tom, že závody se uskuteční na domácím stadionu v Jablonci nad Nisou, v sobotu 11. října od 10 hodin.

atleti TJ LIAZ | Foto: Dagmar Březinová

O body a postup bude bojovat celkem jedenáct oddílů žáků a žákyň z pěti krajů. Do družstva žáků bylo nominováno celkem 27 závodníků z toho čtyři náhradníci. Družstvo se bude opírat o výkony sprintérů v čele s Lukášem Hornou, vrhačem Davidem Novákem a dálkařem Tomášem Novákem. Potřebné body pro postup tří nejlepších družstev do Mistrovství České republiky, které se uskuteční 12.září v Ostravě by měly také zajistit obě štafety na 4x60 m a 4x300 m.