Ruhpolding - Jablonecký cyklista, díky skvělému zázemí a podpoře své ženy Elišky, najel za čtyřiadvacet hodin čtyři sta deset kilometrů. Vynikajícího úspěchu na mistrovství světa v cyklistické čtyřiadvacetihodinovce dosáhl jablonecký cyklista Petr Salaba v německém Ruhpoldingu. V silné konkurenci obsadil z tisíce závodníků skvělé desáté místo.

Závod se jel v kopcovitém terénu biatlonové arény v Ruhpoldingu a trať byla značně náročná na stoupání ve vyšších průměrech. „Cesta vedla nahoru a dolů a moc prostoru, jak si orazit, tam teda nebylo,“ sdělil úspěšný cyklista Salaba.



V pátek proběhl trénink a jablonecký cyklista v něm ladil kolo a taktiku. Dopoledne před startem byla upřesněna pravidla a ustanovení, která se týkala hromadného startu, který v loňském roce dopadl dost hrozně. „Pamatuji si, že po dvou minutách startu byl hromadný pád mnoha závodníků, a který se nevyhnul ani mně. Toho se pořadatelé chtěli vyvarovat, a tak pro hromadný start z náměstí v Ruhpoldingu, za doprovodu policie a doprovodných vozidel, ustanovili rychlost, která nepřesahovala 20 km za hodinu a závodit se začalo až v aréně, což jsme všichni ocenili,“ kvitoval rozhodnutí jury Salaba.



Na samotný start se postavilo přes 1000 bikerů z 11 zemí světa a ve 13 hodin zazněl výstřel z pistole a rozjel se 24 hodinový závod. „Když budu mluvit o sobě, tak jsem pro tento závod zvolil jinou strategii než v závodech předešlých. Dal jsem si metu najezdit přes 400 km, a tak jsem si závod rozdělil od startu do poloviny závodu, kde jsem zvolil 200 km ujet a od poloviny závodu 200 km a více dle sil a podmínek,“ prozradil svoji taktiku cyklista.

Samotný závod si Jablonečan rozjel docela dobře. Tempo si zvolil nižší. „Po pár slunečních hodinách závodu se na nás spustil déšť s kroupami, a tak se už tak nasáklý lesní terén proměnil v jedno velké bahno, ve kterém se dost špatně jelo a nám to pěkně ubíralo síly.“



Salaba přesto šlapal co mohl. Po 10 hodinách si dal pauzu na 15 minut, kdy měl od své ženy Elišky připravenu makrobiotickou stravu – těstoviny s mořskými řasami a zároveň provedl kontrolu kola (příprava světel) a vyslechl si pokyny trenéra. „Byl jsem kolem dvacátého místa a za pár hodin i polovina závodu, kde zatím vše vycházelo podle plánu a najetých 200 km splněno,“ kvitoval svoji jízdu po dvanácti hodinách závodník.



Poté podle svého plánu začal zrychlovat a posouvat se k 15. místu. „V té chvíli se mi přetrhl řetěz, a tak jsem musel běžet do depa a řešit tu situaci. Tím jsem zase ztratil pár míst v pořadí,“ lamentoval na technickou závadu borec.



Tento schodek musel řešit větším zrychlením, aby časovou ztrátu nahnal. „Jezdil jsem celou noc až do šesté hodiny ranní, kdy jsem měl za sebou 300 km a musel jsem zastavil na pár minut na jídlo a kontrolu kola (převodníky neustále ucpané od bláta). Při občerstvení mně žena řekla, že jsem na třináctém místě, ale že se o to místo dělím s několik závodníky,“ kvitoval posun v pořadí Salaba.



Do konce závodu zbývalo sedm hodin, a tak jablonecký cyklista sebral zbytek sil a veškerou svoji energii vložil do pedálů. „Bral jsem si jenom pití a kousky jídla, abych se co nejméně zdržel a snažil jsem se urvat co nejvíce kilometrů, abych se posunul v pořadí.“

V jedenáct hodin se při průjezdu okolo depa dozvěděl, že je jedenáctý, což ho potěšilo a dodalo nových sil.



„Byl jsem dost unavený a teplota vzduchu se pohybovala okolo 35 stupňů. Zatnul jsem zuby a jezdil do samého konce, vyjel si krásné desáté místo v celkovém pořadí a najel jsem 410 km. Vše se mi podařilo díky skvělému zázemí a podpoře mojí ženy Elišky, která se starala o kvalitní stravu a masáže. Velice mi pomohl i německý trenér Dorka, který má zásluhu na daný výkon na tomto mistrovství světa.



Chtěl bych jim moc poděkovat, protože bez tak skvělého servisu a zázemí by nebylo možné dosáhnout tohoto výsledku,“ uzavřel Petr Salaba.