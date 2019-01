Jablonec n. N. - Nejen proti sobě navzájem, ale také proti nepříznivému počasí bojovali triatlonisté v Bratislavě v závodě Evropského poháru, který byl součástí velké triatlonové události s názvem City Triathlon Bratislava 2014. Z českých reprezentantů si nejlépe vedla Petra Kuříková, která doběhla na skvělém 7. místě. Mezi muži obsadili Jan Čelůstka, Martin Novák a František Kubínek 16., 17. a 18. místo.

V Bratislavě se bojovalo na tratích sprintu a do studených vod jezera Kuchajda skočily nejprve triatlonistky i s trojicí českých reprezentantek. A nejlépe si vedla Petra Kuříková, která skončila sedmá.

„Mým cílem bylo umístění v nejlepší desítce, což se mi podařilo a jsem za to moc ráda," řekla těsně po doběhu nejlepší česká reprezentantka, které chladné počasí nevadilo. „Vlastně mi tyto podmínky celkem vyhovují, takže si určitě nestěžuji. Ovšem cyklistická část byla opravdu náročná, hodně to klouzalo a bylo hodně pádů," dodala Kuříková, která se nyní bude připravovat doma v Jablonci. „Za dva týdny mě čeká důležitý závod v Londýně, na který chci být v co nejlepší formě," uzavřela.

Další česká reprezentantka Barbora Hlaváčová obsadila 25. místo. Svou premiéru v seniorské kategorii má za sebou Marika Zahradníčková. Ta doběhla na 34. místě. „Podobné počasí jsem zažila v loňském roce při závodu v Brně, ale to byla ještě juniorská kategorie a oproti ženám je tam velký rozdíl především v cyklistické části. U žen už se totiž mnohem více riskuje, méně se brzdí. Také byl každou chvíli někdo na zemi," řekla po doběhu Zahradníčková.

Mezi muži se na start postavilo 10 českých reprezentantů v čele s olympionikem Janem Čelůstkou. Ten chtěl bojovat o umístění v elitní desítce, ale nakonec doběhl šestnáctý. „Pro mě je to určitě zklamání, chtěl jsem více. Byl to ale třetí závod ve dvou týdnech, více jsem cestoval, než trénoval, a tak se to teď sešlo. Ale pozitivní je, že do mistrovství Evropy zbývá ještě celý měsíc," řekl Čelůstka, který nesváděl vinu na chladné počasí.

„Mám raději teplé počasí, ale podmínky jsme měli všichni stejné. Zdravotně jsem na tom také naprosto skvěle, takže žádné výmluvy nepřipadají v úvahu," zakončil nejlepší český triatlonista.

Hned za ním doběhli na 17. a 18. místě Martin Novák a František Kubínek. František Linduška bral 36. místo, Jan Volár uzavíral čtvrtou desítku. Tomáš Svoboda byl 43., Tomáš Kroupa 48., Tomáš Řenč 53., Jiří Kalus uzavřel šestou desítku a Tomáš Kabrhel doběhl 64.

Výsledky EP v Bratislavě

Muži: 1. Justus Nieschlag (Něm) 56:38, 2. Richard Varga (SVK) 56:43, 3. Matthias Steinwandter (Ita) 56:51, …, 16. Jan Čelůstka 57:53, 17. Martin Novák 57:59, 18. František Kubínek 58:00, …, 36. František Linduška 59:02, …, 40. Jan Volár 59:21, …, 43. Tomáš Svoboda 59:45, …, 48. Tomáš Kroupa 1:00:19, …, 53. Tomáš Řenč 1:00:35, …60. Jiří Kalus 1:01:04, …, 64. Tomáš Kabrhel 1:03:22.

Ženy: 1. Sophia Sallerová (Něm) 1:03:51, 2. Cassandre Beaugrandová (Fra) 1:03:57, 3. Gaia Peronová (Ita) 1:04:54, …, 7, Petra Kuříková (ČR) 1:05:47, …, 25. Barbora Hlaváčová (ČR) 1:07:34, …, 34. Marika Zahradníčková (ČR) 1:08:58.