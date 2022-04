Na MR všechny překvapil Šimon Říha. Jako začátečník zabojoval a zaslouženě získal v doplňkové kategorii ocenění za třetího nejlepšího začátečníka mezi juniory.Jako úplný začátečník hrál také úžasně Kryštof Štupl a taky jako jediný jablonecký začátečník postoupil z eliminace do čtvrtfinále a skončil na jedenáctém místě. „Zaslouží si velkou gratulaci,“ zdůraznil Miroslav Riedel a pokračoval v hodnocení mistrovství.

„Až do finále se probojovali Jakub Laurin a Andrea Kunzová. Ti skončili, jak se říká, na nejhorším možném čtvrtém místě. Pro mě jako trenéra je to ale veliký úspěch, protože došli až do finále. Jsem na ně moc hrdý. Jakub Laurin, bohužel, skončil na 4. místě již potřetí v řadě, ale věřím, že se jednoho dne dočká a medaili si vybojuje. Andrea Kunzová měla ve čtvrtfinále úraz palce, a i přesto se s velkými bolestmi dostala do finále. Věřím, že to pro oba bude motivace na sobě ještě trochu zapracovat, aby příště už jeli domů s medailemi,“ přeje kouč.

Bronzovou medaili pro jabloneckou capoeiru vybojovala Emma Pleslová. „Capoeiře od té doby, co se přestěhovala do jabloneckého oddílu, dává všechno. Nevynechala téměř žádnou akci. I jí gratuluji.“ Úspěchy jabloneckých závodníků se na MR zrodily i díky práci a důslednosti jejich trenérů. „Našemu trenérovi Petrovi díky za to, co pro capoeiru a i pro celý náš oddíl dělá. Ať mu to nadšení vydrží o co nejdéle, minimálně jako mě, kterého to i po 23 letech stále naplňuje a baví čím dál více,“ zdůraznil trenér Riedel.

Výsledky z MR v Olomouci:

Kagetorie B (9 – 10let): Kryštof Štupl – čtvrtfinále (11. místo)Kagetorie A (11 – 12let): Jakub Laurin – finále (4. místo) Jakub Bartoš – semifinále (7. místo)

Kategorie Junioři (13 – 14let): Tobiáš Slávik – semifinále (6. místo) Šimon Říha – ocenění za 3. nejlepšího začátečníka v kategorii dospělí

Kategorie C (začátečníci) Emma Pleslová – finále (3. místo bronzová medaile) a 2. nejlepší žena v kategorii Andrea Kunzová – finále (4. místo) a 3. nejlepší žena v kategorii Vlastimil Bystrý – semifinále (6. místo)

Dospělí Kategorie A (trenéři): Petr Šteflíček – semifinále (5. místo)