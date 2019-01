Ze světového šampionátu v zimním triatlonu, který se konal v sobotu v rumunském Cheile Gradistei, přivezli čeští reprezentanti dvě medaile. Jablonecká Helena Karásková – Erbenová vybojovala stříbro.

O víkendu vybojovala Helena Karásková stříbrnou medaili na zimním triatlonu v Rumunsku. | Foto: Deník / Březinová Dagmar

Marek Rauchfuss získal bronz. Helena patří také mezi nominované nejlepší sportovce Jablonecka. Vyhlášení ankety se koná v pondělí 29. ledna v Městském divadle.

Úspěšná triatlonistka vystudovala Sportovní gymnázium Dr. Randy. Ke sportu, nejprve k lyžování, ji přivedl otec Jaroslav Balatka.

MŮŽE ZA TO TATÍNEK

„K triatlonu jsem se dostala až po narození dcerky, kdy jsem za sebou měla přes 12 let v reprezentaci běžeckého lyžování, a to díky mému otci.

Pro ženu je ale triatlon hodně náročný sport…

Triatlon je určitě hodně náročný a to nejen pro ženy. Pořád musíte trénovat všechny tři disciplíny. Žádná z nich už dnes nemůže být odpočinková. Zlepšujete se ve dvou a v té třetí se zhoršujete. Je velice těžké najít mezi nimi rovnováhu.

Která z nich vám dává zabrat a která vám sedí nejvíce?

Když jsem s triatlonem začínala, nejvíce mi seděl běh. To se postupně změnilo a teď je to nejspíš kolo. Na plavání se nic moc zásadního nezměnilo, tam mám velké rezervy, na kterých je potřeba teď přes zimu hodně pracovat. Takže vlastně zima je nejtěžší období, protože k běhu, biku a plavání se v zimním triatlonu připojují ještě běžky.

Jaká konkurentka ze světových závodnic je pro vás nejnebezpečnější?

Takto se to asi, nedá říct. Ale po dva roky se v Evropě nejvíce přetahuji s maďarkou Brigittou Poor, která je na rozdíl ode mě skvělá plavkyně a zlepšila se i v běhu a na biku za poslední dva roky opravdu výrazně.

A jak hodnotíte sezónu?

Sezona určitě nebyla špatná. Zahájila jsem ji titulem Mistryně Evropy v zimním triatlonu. Povedl se začátek letní crossové sezony a 4 závody jsem vyhrála. Ke konci přišla už únava a na výsledcích to bylo znát.

Kolik času vám triatlon a příprava na závody zabere?

Prakticky všechen. Je to moje práce, i když poslední rok jsem začala brigádně pracovat v cyklisticko běžeckém obchodě v Jablonci. Tréninky se snažím uzpůsobit tak, abych měla odtrénováno, než dceru vyzvednu ze školy a pak se věnuji jí. Je super, že některé tréninky můžeme už spojit. Když má plaveckou hodinu na bazénu, já také můžu trénovat. Nebo, když má navečer dvakrát týdně lyžování, také se mi tam nějaký trénink vejde.

Zbývá vám čas na odpočinek a rodinné soukromí?

Někdy je to velice složité si najít nějaký volný čas. Ale ano, snažíme se o to, udělat si rodinné odpoledne. Rádi chodíme na procházky se psy, nebo všichni hrajeme stolní hry, to především teď v zimě. A rádi taky chodíme do sauny. Přes léto jsme pořád venku…

Jak odpočíváte, zase jen aktivně?

No, právě že moc ne. Mezi tréninky, musím se přiznat, někdy i usnu. V létě trávím ráda čas na zahradě. V hlíně se zatím moc nerýpám, ale myslím si, že to jednou přijde. Ještě se mám od maminky hodně co učit, aby zahrada dostala to, co potřebuje.

Co vám v uplynulém roce udělalo největší radost?

Jednoznačně svatba, moje.

Co vás čeká v novém roce po stránce sportovní i osobní?

Sezona je už naplánovaná. Vybrala jsem si o něco méně závodů než v loňském roce. Začala jsem spolupracovat s plaveckým trenérem a také cyklistické tréninky konzultuji. Cílem už rozhodně není objet co nejvíce závodů, ale spíš se dobře připravit jen na některé.

Sledujete jiné sporty a sportovce, komu a čemu fandíte?

Není moc sportů, které bych nesledovala, ale musím se přiznat, že nejraději mám pořád ty sporty zimní, Běžecké lyžování, biatlon, ale i rychlobruslení a krasobruslení a samozřejmě také atletiku.

Jaký je váš jídelníček, hlídáte si správnou životosprávu?

Vlastně nic zvláštního. Vyzkoušela jsem toho hodně, ale dospěla jsem k názoru, že moje tělo potřebuje všechno, ať už je to maso, brambory nebo těstoviny. Jen jednou zásadou je, že nic se nemá přehánět…

Máte svůj sportovní vzor?

Když jsem se věnovala běžeckému lyžování, byla to moje maminka. A pak tam byly nějaké idoly, ale bohužel, všechny skončily za hranicí povoleného a já na jakékoliv vzory rezignovala.

A provází vás na závodech nějaký maskot?

Dostávám sebou na závody od dcerky vždycky nějakého plyšáka pro štěstí.