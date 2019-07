„Parádní podnik, dobře jsem si zazávodil s týmovým kolegou Janem Kopeckým. Jsem spokojený, že jsem tady byl,“ uvedl s úsměvem očividně spokojený vítěz Kalle Rovanperä, jenž držel formu od pátku až do neděle.

Úřadující domácí šampion Kopecký se vrátil do čela průběžného pořadí domácího mistrovství a přiblížil se pátému titulu v řadě a sedmému v kariéře.



„S ohledem na republikový šampionát je to dobrý výsledek, ale mrzí mě, že byl Kalle rychlejší. Chtěl jsem do toho jít naplno, ale vždycky byl o fous lepší, a proto jsme v závěru na mokrém povrchu už neriskovali. Neděle byla malinko lepší než sobota, ale vždy je možné něco zlepšit. Nové erzety byly zajímavé, ale Kalle dokázal, že tady můžete vyhrát i když jedete prvně,“ uvedl druhý Jan Kopecký, který chce pozici tuzemského lídra potvrdit i na závěrečném šestém podniku republikového šampionátu na Barum rally.

Třetí dojel v pátém závodě seriálu Jan Černý. „Na ty dva z jiné planety nemá nikdo, jeli neskutečně. Jsem rád, že jsem třetí. Je to krásný výsledek, kterého si cením. Konečně při nás stálo štěstí a dojeli jsme oproti loňsku až do cíle. Podařilo se nám vybrat pneumatiky a to nám taky pomohlo,“ uvedl Černý.

V patnácté erzetě vypadl po havárii ze hry o přední umístění dosavadní lídr MČR a hustopečský vítěz Filip Mareš, v dalším měřeném úseku jej následoval Jan Dohnal. „Byla to ale správná rally, podmínky se měnily, nikdo neměl jistotu. Trať byla náročná, nádherná. Hodně to bylo o kompromisu ve všech směrech. Škoda jedenácti defektů jedenácti posádek na pravé přední pneumatice na stejném místě.“

Závod odstartoval v Liberci, prolog měl v Sosnové u České Lípy a i o víkendu na nabídl řadu zápletek. „Bohemka byla opravdu očistec, boj o přežití. Podmínky byly neuvěřitelně složité,“ doplnil k napínavé podívané Jan Dohnal.

Závěrečným závodem českého šampionátu bude Barum Czech rallye Zlín, která se pojede 16. až 18. srpna.

Výsledky Rallye Bohemia:

1. K. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 Evo) 1:37:27,2, 2. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) -19,7, 3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:09,1, 4. Wagner, Stein (Rak./Škoda Fabia R5) -2:42,3, 5. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -3:07,7, 6. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -3:27,5, 7. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -5:02,6, 8. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia R5) -5:29,0.

Průběžné pořadí MČR:

1. Kopecký 221, 2. Mareš (Škoda Fabia R5) 190, 3. J. Černý 153.