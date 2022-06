„Jedná se o největší závod orientačních běžců v jarní sezóně, o vrchol jarní sezóny. Z jabloneckých závodníků většina fungovala jako pořadatelé a další část běžela. Průběh celého dvoudenního maratonu byl organizačně náročný, ale proběhl bez problémů. Dotáhli jsme tuto velkou akci až do slavnostního rozdělování medailí. Na start se postavilo sedm set závodníků,“ uvedl hlavní organizátor Jan Picek.Absolutním vítězem v kategorii mužů se stal Tomáš Křivda. Ten závodí za Klub orientačního běhu Choceň.Jabloneckým pořadatelům sezóna Mistrovstvím republiky neskončila. „V termínu od 15. do 17. července pořádáme další velkou akci, závody, které budou probíhat na tratích Mistrovství světa, které jsme organizovali v loňském roce. Neběhají úplně ti nejlepší, mistři světa, ale chceme tento závod otevřít pro veřejnost. Už dnes máme přihlášených osm set padesát závodníků. A věřím, že kapacitu, kterou máme k dispozici, to je patnáct set startujících, zaplníme,“ informoval hlavní organizátor. Honza Picek byl také autorem tratí.

A ty si účastníci velmi pochvalovali. Dobře vědí, že v Jizerských horách si příliš na trati neodpočinou. A po závodě to taky potvrdili.„Jablonecko je známé tím, že je zde spousta skal, kamenů a velkých kopců. Tak ty kopce tentokrát tak hrozné nebyly. Zaměřili jsme se na něco jiného. Pro den, kdy závod v okolí Nové Vsi a sáňkařské dráhy na Smržovce, probíhal, jsme nachystali opravdu těžké pasáže. Na tratích se nacházela řada velmi náročných částí. Orientaci ztěžovaly navíc ještě husníky, to ve slangu orientačních běžců znamená zavřené oblasti, kudy se nedá ani proběhnout. Věřili jsme, že právě takové tratě budou velkou devízou,“ popsal svůj záměr a „svoje“ tratě Picek.

Po oba dny orientačním běžcům přálo počasí. Ale řada z nich mluvila o tom, jak by se běželo, kdyby lilo jako z konve. „Počasí bylo opravdu jako na objednávku. Déšť nám už v noci naplnil bažinky a meliorační rýhy. A proto to také dnes bylo velice těžké. Kdyby dnes pršelo i přes den, byl by průběh zápasu ještě náročnější.“ Zkušení závodníci a závodnice věděli, jak nachystané záludnosti překonat. A právě s tímto úkolem vyběhl i vítěz v kategorii mužů Tomáš Křivda z Chocně.

„Na mistrovský závod v Jizerských horách jsme se všichni velmi těšili. Pořadatelé opět připravili moc hezkou, hravou trať. Střídaly se rychlé pasáže s bažinatými oblastmi. Několikrát jsem zapadl až po kolena. Trať jsem si náramně užil. Šel jsem do závodu pozitivně naladěný a stejně jsem z něj i odešel. Věděl jsem, že jsem jeden z favoritů. Obhajoval jsem prvenství z loňského roku. A taky jsem věděl, že, když do závodu vstoupím dobře a na prvních kontrolách bez chyb, chytnu svoji „flow“ . A když si budu na trati hlídat to, co je potřeba a na co trénujeme, tak obhajoba loňského úspěchu určitě možná bude. A když jsem doběhl jednoho z favoritů, Vojtu Krále, tušil jsem pak už jen boj s Milošem Nikodýmem. A to se potvrdilo a já jsem moc spokojený.“

Vítěz mistrovského orientačního běhu dodal, že trasa nabízela spoustu záludností. Kontroly byly schované na velmi zajímavých místech. A bylo obtížné se k nim vůbec dostat. „Hluboké bažiny dnes taky sehrály svoji roli. A právě ty pro mne byly obrovskou výzvou,“ zdůraznil.