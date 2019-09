Obě mužstva se pak utkala na půdě Sokolu, kde se mělo rozhodnout o tom, kdo si zahraje ve finále o titul mistra 1. ligy. Za stavu 1:1 na zápasy potřeboval každý tým další dvě vítězství k postupu.

Do prvního utkání se hostujícímu Blesku podařilo nastoupit až nezvykle dobře, když již ve třetí směně vedl 7:0. O směnu později sice Hluboká dokázala zaznamenat první doběh, ale zároveň se jednalo i o jejich poslední v onom zápase. Za Blesk na nadhazovacím kopci předvedl skvělou práci Vojtěch Jiránek, který v průběhu pěti směn držel domácí pálkaře velmi zkrátka. Neméně dobře si počínal Lukáš Roubíček, který odházel zbylé tři směny a ofenzívě Hluboké nedovolil jediný doběh. Celkově si Sokol připsal pouze jeden úspěšný odpal.

Blesk naopak v šesté i osmé směně přidal po dvou dobězích, čímž se dostal do desetibodového rozdílu, a utkání tak skončilo předčasně za stavu 11:1 pro Jablonec. I druhý zápas začal pro Blesk nadějně a hned od začátku se ujal vedení 4:1.

NADĚJE SE VYTRÁCELY

Ve čtvrté směně se však domácímu Sokolu podařilo zaznamenat neuvěřitelných jedenáct doběhů, a s nadějemi jabloneckých baseballistů to tak vypadalo bledě. Naštěstí ještě v dohrávce stejné směny dokázal Blesk šestkrát skórovat, čímž se opět vrátil do hry. Od té doby byl zápas opět v režii jabloneckých, kteří soupeři nepovolili žádný další doběh a skóre postupně otočili ve svůj prospěch. Konečná podoba výsledku 18:12 a třetí semifinálové vítězství tak posunuly Blesk do finále.

VŠICHNI JSME MAKALI

Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo ukončit pětileté čekání a konečně se znovu podíváme do finále. Nadhazovači dnes odvedli skvělou práci, na pálce jsme dokázali konstantně vytvářet tlak a v obraně se nám také podařilo zahrát solidně, takže si myslím, že jsme si to dnes zasloužili. Postup je o to sladší, že jsme dokázali porazit Hlubokou dvakrát na jejich domácím hřišti, což se nám nepovedlo ani nepamatuji,“ komentoval postup za Jablonecké Jan Výbora.

Ve finále čeká na Blesk duel s Klasikem Frýdek-Místek, kteří letos hrají velmi agresivní baseball a v semifinále porazili 3:0 na zápasy Sabat Praha, který je od příští sezóny účastníkem extraligy. Určitě to nebudou jednoduché zápasy a je na celém týmu, aby nyní využil pauzu a co nejlépe se připravil na další duely.

NENECHTE SI TO UJÍT

Finálová série proti Klasiku Frýdek-Místek začne v sobotu 14. září, na domácím Ash Fieldu. „Doufáme, že na tribunách bude plno a že nás diváci, fanoušci baseballu v cestě za titulem přijdou podpořit,“ přeje si nejen Jan Výbora, ale celý tým.