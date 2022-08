Covidová pauza jí sice krasobruslařské plány trochu nabourala, ale přežila ji ve zdraví, v pohodě a hlavně aktivně. „V lednu 2020 jsem závodila v Innsbrucku, v květnu jsem se chystala na závody do Oberstdorfu. Ale v březnu vypukla epidemie covidu a všechny závody byly zrušeny. Uzavřely se zimní stadiony a skončily tréninky. Myslela jsem si, že se k bruslím už nikdy nevrátím,“ vylíčila neveselé období krasobruslařka.

Postupně se situace ale zlepšovala a po půl roce se k trénování vrátila. Mezitím ale nezahálela. Jako Tanvaldská má blízko Špičák. A tak bylo v přípravě jasno. „Dělali jsme s hůlkami rychlé pochody, abych měla fyzičku, bruslili jsme na kolečkových bruslích, jezdili na kole, a tak jsme tu nečekanou pauzu zvládli dobře,“ potvrdila Jana.

A v letošním roce už zase pilně trénuje. V dubnu se zúčastnila v ČR prvního ročníku mezinárodních závodů jen pro adulty (seniory) v Mariánských Lázních. A v květnu startovala konečně opět v Oberstdorfu. „V Mariánských Lázních to bylo obzvlášť pro zahraniční závodníky velmi lákavé. Organizace byla výborná, velice zajímavá byla prohlídka Lázeňského domu Hvězda, kde nás přivítal starosta města - celá akce se moc povedla. Přijeli závodníci až z Ameriky, Kanady, Německa, Polska, Španělska a dalších států. Závody se mě vydařily, získala jsem dvě stříbrné medaile. Na závodech pro adulty závodíme v kategoriích od 30-40, 40 – 50… a poslední je 70 a výše. Já už jsem v té poslední kategorii. Předvedeme obvykle dvě jízdy, jedna se nazývá artistik program - jedná se o vyjádření projevu na hudbu, mohou v něm být jen dva skoky a dvě piruety. Hodnotí se umělecký dojem včetně kostýmu. Potom jezdíme volnou jízdu, tzv. free program, ve kterém ale musí být pět skoků a kombinované piruety, to už je náročnější.

Další závody čekaly Janu Přibylovou v Oberstdorfu. „Ve free programu jsem získala stříbro a v artistiku zlatou. Byla jsem překvapená, protože soupeřku jsem znala. Myslela jsem, že na ni nemám. Je o pět let mladší, je technicky lepší. Počet bodů a známek od rozhodčích mě příjemně překvapil a znamenal zisk zlaté medaile“ netajila se úspěšná seniorka. A právě v den, kdy závodila, oslavila krásné sedmdesáté šesté narozeniny!

Jaký program má raději? „Nemusím absolvovat oba. Každý se hodnotí zvlášť. Záleží na každém, co si zvolí a také kolik do toho chce investovat. V Mariánských Lázních start ve free programu stál osmdesát EUR a artistik šedesát EUR. Většinou jezdím dva programy, protože celkové náklady, nejen startovné, jsou dost vysoké a když už se někam závodníci vypraví, tak si to chtějí užít co nejvíce. Vedle startovného je ještě třeba zaplatit týdenní ubytování, benzín a další s tím spojené výdaje,“ dodala ke svému koníčku zkušená krasobruslařka.

Na závody adultů Český krasobruslařský svaz nic nepřispívá, a to ani v případě, kdy čeští závodníci přivezli z Winter World Masters Games 2020 (Zimních světových sportovních her) v Innsbrucku spoustu medailí. „Jako Češi, kteří jsme tam závodili, jsme si pořídili za vlastní peníze alespoň stejné čepice, aby bylo vidět, že patříme k sobě a reprezentujeme Českou republiku. To ostatní výpravy na tom byly daleko lépe,“ dodala smutně Jana. Ale potvrdila, že letošní akce v Mariánských Lázních byla moc hezká a určitě se na ni zahraniční účastníci, kterých bylo asi šedesát, za rok zase rádi vrátí.

Další úspěšná výprava Jany Přibylové byla v květnu 2022 do Oberstdorfu. I tam se sjelo několik stovek závodníků, dokonce i z Nového Zélandu a z Austrálie. Patřičně se ale také zvedají náklady (jen startovné stálo 200 Euro). Nejedná se totiž o akci, kde závod trvá pouze jeden den. „Je to skoro jako malá olympiáda. Zahájení probíhalo na ledě, všechny přivítal starosta města. Připili jsme si na úspěšný start šampaňským,“ zavzpomínala Jana na neoficiální Mistrovství světa pro adulty v Oberstdorfu.

„Tam se nás před covidem sjíždělo i více než šest set. Letos, ještě i vlivem doznívání covidu, ale hlavně kvůli válce na Ukrajině, nás bylo méně.“

Ne nadarmo se říká, že jablko nepadá daleko od stromu. S maminkou v Oberstdorfu byla i dcera Jana. Ne jako doprovod, ale jako úspěšná závodnice.

„Dcera jezdí kategorii 50 – 60 let. Ale podle hodnocení rozhodčích byla nejlepší ze všech zúčastněných závodníků. Měla krásný program a nádherný kostým, který si sama šila,“ pochlubila se právem maminka.

A dcera Jana se mohla zase radovat z úspěchů maminky. Ta si do sbírky medailí přivezla další zlatou za program artistik a stříbrnou za volný program.

A jaká je cesta k úspěchům a medailím pro dámu seniorského věku z Tanvaldu? „Mám možnost koupit si hodinu ledu na jabloneckém zimním stadionu a trénovat tam, občas si zatrénuji i na ZS v Turnově“. Jana trénuje dvakrát v týdnu, ale protože s ledem se v naší oblasti obvykle březnu končí, nezbývá jí nic jiného, než dojíždět občas do Prahy.

Po Oberstdorfu závodní sezóna skončila. Až do podzimu bude Jana Přibylová pilovat zase fyzičku v domácích podmínkách pod vedením svého manžela. „Když se mi zasteskne, tak si zajedu zase na trénink do Prahy. A v září už bude led i v Jablonci. Tak snad budu mít zase možnost trénovat tam.“

Jana Přibylová už má další plány jasné. „V listopadu se konají závody ve slovinském Bledu. Začínají i závody v Česku, například v Kralupech, Praze, Poděbradech. V nich ale soupeříme společně s mladšími závodnicemi, takže „bojujeme o medaile“ se šestnáctiletými, dvacetiletými… a když jsme občas i lepší, tak to ony moc dobře nenesou, ale naše věková kategorie z toho má samozřejmě radost.“

A chybět nebude opět v Mariánských Lázních a Oberstdorfu, protože termíny na tyto akce už jsou vypsané. Lákavé závody jsou také v Itálii – v roce 2024 se zde konají další Winter World Masters Games. „Uděláme si vždycky plán na jaké závody se budeme připravovat a na co se těšit,“ má tanvaldská krasobruslařka jasnou vizi.

Možná se do začátku sezóny probudí i Český krasobruslařský svaz a bude adultům věnovat větší pozornost. Když se naši seniorští reprezentant vracejí ze světových závodů s medailemi, uznání od ČKS se jim bohužel nedostává!

Přejme krasobruslařce Janě Přibylové, která reprezentuje nejen jablonecký okres, ale i kraj a republiku, hodně zdraví a sportovních úspěchů v nastávající sezóně.