Běhej lesy Jizerská vás 27. srpna provede ikonickými místy legendárního lyžařského závodu. Uvidíte, jak vypadá Hřebínek, Smědava nebo Kneipa bez sněhové pokrývky. Na letní Jizerské je toho ale k vidění mnohem více. Některých míst si v zimě ani nevšimnete, ale v létě jsou nepřehlédnutelná.

Prvním zajímavým místem na hlavní takřka 50 kilometrové trase je bývalá sklářská osada Kristiánov, která na vás čeká mezi 5. a 6. kilometrem. Své základy má už v polovině 18. století a v dolní chalupě (ve směru závodu vpravo od cesty) můžete navštívit expozici o tamní sklářské historii. Ta je pro návštěvníky přístupná pouze v letním období a zcela zdarma. Pokud vás zajímá historie a sklo, tak máte o zábavu postaráno.

Na 23. kilometru narazíte na louky, které jsou v zimě tradičně skryty metrovou vrstvou sněhu. Jedná se totiž o místo, kde bývají v Česku naměřeny největší mrazy. Teplota zde klesá až pod -30 stupňů. V létě se u parkoviště pod Bukovcem nachází “pralouka”. Roste zde například Pětiprstka žežulník, Prha arnika, Upolín nejvyšší, Prstnatec májový a další vzácné horské květiny. Přijďte se podívat do rozkvetlých a létem provoněných Jizerek!

Ultramaratonská trasa poté pokračuje podél Rašeliniště, u kterého teče Safírový potok. Z toho se dříve těžil stejnojmenný drahý kámen. Na rašeliništi najdete další vzácné květiny, jako například Ostřici bažinnou, Suchopýr pochvatý, Rosnatku okrouhlolistou nebo Vlochyni bahenní a další zajímavé byliny.

Na padesátce můžete najít také dechberoucí výhledy na celé pohoří. Ty nejlepší jsou schované pouze pár metrů od tratě na 39. kilometru. Právě zde se nachází nejkrásnější vyhlídka závodu, z níž pohlédnete do údolí kolem Hejnic a rovin u Frýdlantu. V zimě je pohled občas bílý, ale dost často také šedý, protože pod horami zdaleka tolik nesněží. Naopak v létě se všechno hezky zelená, případně na polích zlátne obilí.

Na středně dlouhé 23kilometrové trase na vás čeká jedna z největších dominant, a to hráz přehrady Černá Nisa. Po několika letech poběžíte přímo po opravené kamenné hrázi, což si v zimě tak moc nevychutnáte, protože se tam stopa neupravuje. Z přehrady poté vede cesta pěkně po rovině, podél více jak tříkilometrového kanálu k tzv. Vodnímu zámku. Z něho se spouštěla voda potrubím přímo do tamní hydroelektrárny.

Po ikonické hrázi se proběhnete i na krátké 11kilometrové trase, ale čekají na vás i jiná překvapení. Například Šámalova chata, neboli Nová Louka. Podobně jako na Jizerce je zdejší louka v zimě pokrytá sněhem. Do zámečku, který si nechali postavit Clam-Gallasové, ale můžeš na čaj vždycky. Název Šámalova nese díky tomu, že ho v období mezi válkami používal prezidentský kancléř Přemysl Šámal. Během jeho pobývání se do chaty zavedla i elektrika – v nedalekém Blatném rybníce (kolem něho se běží padesátka) se udělala turbína.

To je pouze ochutnávka zajímavostí, které vás už 27. srpna v Jizerkách čekají. Pusťte se do prozkoumávání v rámci letní Jizerské 50 a vychutnejte si letní závod po stopách zimní Jizerské 50 do sytosti. Registrovat se můžete online do 24. srpna na webu behejlesy.cz. Poté to bude možné pouze na místě závodu.