V nové Judo aréně uspořádal domácí Judo klub zajímavou akci.Tréninkový camp vedla jako lektorka polská účastnice olympijských her Aneta Sztepanska. A to bylo pro milovníky juda velké lákadlo.

judo camp v Jablonci | Foto: Josef Březina

Do Jablonce jich přijelo několik desítek, od těch nejmenších až po zkušené, dospělé závodníky. „O camp s Anetou Sztepanskou byl velký zájem. Je to polská reprezentantka, účastnice olympijských her, která má bohaté zkušenosti a ráda je předá dalším judistům,“ uvedl místopředseda jabloneckého Judo Klubu Roman Polák.