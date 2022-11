Jak se vám hrálo proti Klatovům, jaký to byl soupeř? Byli jsme ze začátku lepší, pak se hra vyrovnala a ve třetí třetině jsme jim odskočili a už jsme si vítězství pohlídali. Z naší strany to byl kvalitní zápas. Už jsme takový výsledek potřebovali. A před tím výhra nad Hronovem měla taky na další výkon dobrý vliv. Když se jeden zápas povede, je pak snazší podat další dobrý výkon.

Antonín Dušek HC Vlci JablonecZdroj: Deník/archivStřelil jste tři branky. Je to běžné nebo „šťastný den“?

Branky dávám, ale úplně až tak střelec nejsem, mám asi víc nahrávek. Sedlo mi to, bylo to i tím, že jsme měli tlak a víc šancí.

Dal jste dvě a řekl jste si, že k tomu patří ještě třetí? Kolikátý váš hattrick už je to?

Ano, přesně tak. V chlapech je to můj první.

Kde jste s hokejem začal?

Začínal jsem ve Světlé nad Sázavou. Pak jsem šel do Havlíčkova Brodu a Liberce. Tam jsem hrál od dorostu až do sedmadvaceti. Z Liberce jsem přešel do Slavie, Pardubic, Karlových Varů. A dva roky jsem hrál taky ve Francii. To byla pro můj život super zkušenost.

Jak se vám ve Francii líbilo?

Bylo tam nádherně. A úroveň soutěže mne překvapila. V každém týmu hrálo tak deset Kanaďanů nebo Američanů. Lepší týmy by šly přirovnat ke spodním týmům naší extraligy. A ty horší k naší I. lize.

Jak jste se do Nice dostal?

Bylo to přes agenta, který všechno zařizoval.

Vlčí smečka rozcupovala Klatovy! Dušek si připsal hattrick

Jakou nejvyšší soutěž jste hrál u nás?

Působil jsem v extralize. Ve Francii to byla také tamní nejvyšší soutěž.

Jak jste se dostal k Vlkům?

Když už se blížil nástup dcery do školy, tak jsme se z Francie vrátili. Hrál jsem v Benátkách. Pak mě nabídl Tomáš Plíhal, se kterým se už dlouho znám, jestli nechci jít do Jablonce.

Stal se z vás Jablonečák?

Ne, bydlím v Liberci, do Jablonce dojíždím. Je nás víc, tak se vždycky domluvíme. Zatím to všechno stíhám skloubit.

Vlci mají nové, mladé hráče. Učí se od vás zkušených?

Máme buď starší hráče, jako jsem já, Tomáš Plíhal nebo Dan Špaček, kteří už máme něco odehrané. Dan je rodák z Jablonce a je taky velká posila. Pak máme mladší, kteří se určitě ještě zlepšovat můžou. A jsou mezi nimi i hodně šikovní kluci.

Další vaši soupeři jsou Vrchlabí venku a Tábor doma. Kolik dáte gólů? A jaký cíl vůbec Vlci mají?

Kolik jich dám je těžké tipovat. To si neodvážím. Ale byl bych rád, kdybychom alespoň jeden zápas vyhráli. Tábor je v horních patrech tabulky, Vrchlabí je k nám blíž, soupeři to nebudou lehcí. Bylo by super, kdybychom se dostali alespoň do předkola play off i dál. Ale ve skupině jsou kvalitní soupeři. A jezdí se velké dálky. A já už myslel, že budu jezdit jenom „kolem komína“. Už jsem se s hokejem hodně nacestoval.“