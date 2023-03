Světový pohár v biatlonu už tradičně finišoval na slavném Holmenkollenu. Nasměroval tak celou sezónu zase o kousek blíž do cíle. Biatlonisty už čeká jen závěrečná tečka. Biatlonový areál Břízky v Jablonci nad Nisou přivítá českou reprezentační špičku.

Tereza Voborníková | Foto: Petr Slavík

Naši nejlepší vjedou v této sezóně naposledy do lyžařských stop a naposledy se postaví proti střeleckým terčům. Ve středu 22. března odstartuje v 16.30 hodin Mistrovství České republiky mužů a žen v supersprintu, které je zároveň exhibicí našich nejlepších závodnic a závodníků před zraky svých fanoušků. Jaká byla sezóna, která se dostává do závěrečných obrátek?

Vedoucí biatlonového střediska SKP Kornspitz Jablonec Jan Matouš si nestěžuje: „Se sezónou můžeme být spokojení. Samozřejmě jsme si přáli, aby to na mistrovství světa cinklo. Ale i tak jsme měli tolik pěkných výsledků a umístění do desátého místa, že jsme s touto končící sezónou spokojení. Někteří sportovci předvedli velmi kvalitní výkony. A byly závody, na které byla radost se dívat, například štafeta mužů. Určitě se nemáme za co stydět. V té silné konkurenci si naši vedli dobře. A v každém závodě vždycky k medaili chybí jen kousek. A ten nám scházel.“

Bývalý reprezentant, olympionik a vicemistr světa Jan Matouš z vlastních zkušeností dobře ví, o čem mluví. Jeho biatlonový životopis je pestrý. V roce 1983 zvítězil na předolympijských závodech v Sarajevu. Na zimních olympijských hrách 1984 v Sarajevu byl mezi jednotlivci byl 9. na 10 km a 10. na 20 km, ve štafetě šestý, účastnil se také ZOH 1988 v Calgary. Na mistrovství světa 1990 v Oslu získal ve štafetě stříbro spolu s Tomášem Kosem, Jiřím Holubcem a Ivanem Masaříkem. V roce 1987 vyhrál závod světového poháru a v celkovém hodnocení se umístil na třetím místě.

Teď šéfuje biatlonovému středisku, kde spolu s trenéry a závodníky připravují každou následující sezónu. Chválil mladé reprezentanty. „Přechod z juniorů do seniorů je velmi obtížný. A někteří závodníci nebo závodnice se s tím potýkají i několik let. Proto mě a nejen mě příjemně překvapilo, že výsledky našich mladých byly kvalitní. Třeba Tereza Voborníková měla závěr na Holmenkollenu excelentní. Loni byla juniorskou mistryní světa. Takže ta zvládla přechod z juniorů mezi dospělé výborně. Jonáš Mareček se loni také stal juniorským mistrem světa a letos už startoval mezi muži. Nemůžeme počítat s tím, že budeme mít každý rok juniorské mistry světa, ale věřím, že i mezi dalšími našimi mladými juniory a juniorkami jsou i další naděje,“ přeje si Jan Matouš.

A doufá také, že v reprezentačním týmu není nikdo, kdo by plánoval ukončení kariéry. „Věřím, že budou po této sezóně všichni v pohodě. Byla náročná jak fyzicky, tak psychicky. Únava na konci je vždycky extrémní. Budou potřebovat chvíli času, aby si oddychli,“ říká Matouš.

Návštěvníci exhibice na biatlonovém stadionu v Břízkách se mají na co těšit. Závodníci se nejprve postaví na start kvalifikace rychlé disciplíny, supersprintu. Pojedou dva úseky se dvěma střelbami. „Ti nejlepší pak poběží dvě finále s hromadným startem deseti sportovců najednou. Pro diváky bude nejzajímavější to, že jsou v bezprostřední blízkosti závodníků a dostanou se na vzdálenost dvanácti metrů od biatlonistů a palební čáry. Sledovat jejich střelbu z takové blízkosti se jim jinde nepoštěstí. A právě to je velká deviza naší jablonecké biatlonové exhibice,“ uzavírá vedoucí.