„Minulý ročník se běžel za krásného, ale hodně teplého počasí až 5. června. Pro některé běžce to bylo náročné. Proto jsme letošní termín naplánovali o tři týdny dříve. A jak to vypadá, tak nás letní počasí zase letos nemine,“ řekl s úsměvem Michal Preisler a dodal: „Už teď máme přihlášeno přes sto účastníků (úterý 10. 5.) Na startovní listině nebude chybět opět Bára Jíšová, která drží traťový rekord z loňského roku. A startoval bude i vítěz prvního ročníku Petr Lajtkep. Ten drží rekord tratě z prvního ročníku, když ho uběhl za hodinu a osmnáct minut. Tento závod vznikl díky covidu, aby se lidé mohli v době různých uzavírek a omezení sejít alespoň na této venkovní běžecké akci. Do prvního ročníku se přihlásila asi padesátka běžců. V dalším roce už se počet zvedal. A letos budeme mít stop stav, pokud by se přihlásily dvě stovky závodníků,“ upřesnil Michal Preisler.

Trasa půlmaratonu je stejná jako v minulých dvou ročnících. „Je změřená oficiálním měřičem Českého atletického svazu. A jen pro zajímavost, musí se každý pátý rok přeměřovat.“Pořadatelé připravili pro účastníky i možnost objednat si startovní číslo se svým křestním jménem, aby měli na Maloskalský půlmaraton památku. A pro ty nejlepší mají nachystané, díky svým partnerům, kteří akci podporují, hezké ceny.A kudy půlmaraton povede? „Z Malé Skály vyběhneme po cyklostezce na Křížky, přes Rakousy, kolem Dlaskova statku do Turnova a kolem firmy Juta k Hrubému Rohozci. Proběhneme se pod zámkem a zpět k Dlaskovu statku a do cíle,“ stručně nastínil trať pořadatel, který na trati určitě nebude chybět.

„Naposledy jsem půlmaraton uběhl za hodinu a třicet minut. Takový čas jsem ani nečekal. Ale pokud bych ho letos ještě o něco vylepšil, tak budu rád. Formu mám dobrou, protože se už začínám připravovat na nadcházející triatlony. Kdybych ho uběhl za hodinu dvacet devět, budu nadmíru spokojený,“ plánuje Micha