Novinařinu mám ráda a už pár let je součástí mého života. Začínala jsem v lokálním zpravodajství, když jsem dostala nabídku přejít na sport, nebylo o čem přemýšlet. Sport byl a je stále součástí mého života. Vztah k němu jsem zdědila po tatínkovi. Ten se do historie jabloneckého sportu vepsal. Dodnes si ho za to vážím.