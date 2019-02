Jablonec n. N. - V jabloneckém pětadvacetimetrovém plaveckém bazénu se uskutečnil již 11. ročník akce pro širokou veřejnost nazvaný Předvánoční plavání aneb štafetka 3x25 m.

Plavání. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Při této akci jde především o to, v předvánočním shonu umožnit lidem příjemné využití pobytu v bazénu, s důrazem na rodinnou soudržnost, jak naznačují jednotlivé kategorie, např.: 2 děti + rodič, 1 dítě + 2 rodiče, dítě + rodič, prarodič, atd. Aby byla dána možnost zúčastnit se každému, je vypsána také kategorie volná, tedy 3 jakékoliv osoby. Letos podruhé pořadatelé zařadili také štafety masek. Některé převleky byly opravdu ohromující a bylo s podivem, že lze v tomto převlečení vůbec plavat.



Celkem v osmi kategoriích startovalo 30 štafet, a také čtrnáct jednotlivců v nejmladší disciplíně přeplavání bazénu nohama napřed. Nejstaršímu účastníku bylo třiasedmdesát roků, nejmladšímu pak pět.



Dík za uspořádání akce patří oddílům triatlonu a plavání TJ Bižuterie Jablonec n. N., městu Jablonec n. N. a OST Jablonec n. N. Vstříc vyšlo také vedení plaveckého bazénu. Mnohé názvy štafet jsou z oblasti fantazie.

Vítězové kategorií:

A - veselé štafety (chápej „v maskách“): Novis Band 71,1. B1 - 2 děti, rodič do 60 let: Slimáci 57,4, B2 - 2 děti, rodič nad 60 let: PePaMi 40,0. C2 – 1 dítě, 2 rodiče: Utopenci 60,2. D - dítě, rodič, prarodič: Splašený rohy 49,2. E - volná: Opozdilci 38,5. 3x25 pod vodou: Opozdilci 50,4. 25 m nohama napřed: Pavel Mužíček 24,5 (nový rekord).