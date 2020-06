Ve druhém pololetí školního roku bylo v jablonecké ZŠ Mozartova všechno netradiční. Školní výuka, docházka do školy, předávání vysvědčení i rozloučení se žáky devátých tříd. K tomu všemu ještě vedení školy připravilo na závěr právě pro deváťáky a nejúspěšnější sportovce školy velké překvapení.

Na vyhlášení tradiční již dvacetileté ankety Sportovec a Sportovní kolektiv roku přijali pozvání zástupce ředitele Michala Polmana dvě výrazné sportovní osobnosti regionu a českého sportu. „Hele, to je Koukalová,“ znělo po chodbách, když Gabča procházela školou a s fotbalistou Milanem Fukalem si podali ruce na seznámení.

Nic není v životě zadarmo

Právě takové osobnosti jsou přímým důkazem, že i z Kokonína se lze dostat do velkého i bundesligového fotbalu, že i z Jablonce šlo nedávno ovlivnit biatlonový svět a k tomuto sportu přitáhnout mnoho malých nadějí. Předávajícími byli Gabriela Koukalová a Milan Fukal. A jejich slova na závěr k oceněným sportovcům a k právě končícím deváťákům vyvolala mrazení v zádech. „Nic není ve sportu ani v životě zadarmo a musíte tvrdě makat, abyste něčeho dosáhli.“ Bude-li to mít na přítomné sportovce a deváťáky dopad, to se teprve uvidí.

V kategorii dívek zvítězily atletky. Na 1. místě se umístila vítězka ODM v běhu na 800m, Sportovkyně Jablonecka v mládežnické anketě 2019 Pavla Kumstátová, 2. místo obsadila nově příchozí žákyně, též atletka z AK E. Zátopka v Kopřivnici Ema Feilhauerová, bronzový stupínek vybojovala všestranná Kristýna Kohoutková, členka A Stylu Dragons Liberec – profesionální roztleskávačky.

Zazářili chlapci z FK

Kategorii chlapců ovládli hráči FK Jablonec U 16 a U 15. Všichni tři se podíleli na úspěšných výsledcích školy v týmových soutěžích a hlavně v podzimní části školní atletické ligy. Vítězem tohoto ročníku se stal Josef Hanzlíček, který přišel, viděl a zvítězil. Před začátkem školního roku přestoupil na Mozartovku a do FK. A nenechal nikoho na pochybách, že letošní anketu ovládne. Druhé místo obsadil Vojtěch Werani, opora mladých fotbalistů, účastník reprezentačního turnaje ve Španělsku a „sběratel“ sportovních cen ve školní anketě. Třetí místo po zásluze vybojoval žák 8. třídy Ondřej Zámečník. Vedle sportovního ocenění si odnášel také i vysvědčení se samými jedničkami. (Michal Polman).