Jak prožíval jejich olympijskou premiéru tatínek?

Na závod jsme se připravovali doma celý den. Nejprve psychicky, potom jsme byli s napětím nalepení na obrazovce a pak jsme teprve závod „doprožívali“ spolus kamarády, sousedy, s rodinou. Odpovídali jsme na emaily, esemesky, facebook, četli komentáře, prostě probírali jsme, jak holky skočily. Anežka je teprve na svém třetím závodě, který můžeme sledovat v televizi. Káju už takhle sledujeme tři roky. Když nemůžeme být na závodech „naživo“, je příjemné je sledovat alespoň v televizi.

A byl jste u obrazovky spokojený otec?

Určitě. Holky si splnily cíl, se kterým do Pekingu odlétaly. Ale je pravda, že tréninková kola naznačovala, že bychom se mohli dočkat i lepších výsledků. Svoje určitě sehrály nervy, olympiáda je prostě „top akce“, je jedinečná a každý skokan si nahoře na můstku uvědomuje, kolik lidí ho v tu chvíli sleduje u televize. A čím víc na to myslí, čím více chce předvést to nejlepší, co v něm je, tím spíš skok pokazí. A Kája měla navíc v druhém kole opravdu velkou smůlu na vítr. No, snad si ji vybrala a v dalších závodech bude mít naopak více štěstí

Teď ještě jednu z nich, možná obě, čeká závod smíšených týmů. Jakou mají šanci?

Ve smíšených týmech budou skákat dvě ženy a dva muži. Předpokládám, že trenéři z mužů postaví Koudelku a Kožíška. Z děvčat půjde do závodu Kája a tou druhou bude asi Klárka Ulrichová. Soutěž smíšených týmů mám moc rád, je to mnohem napínavější podívaná, než závody jednotlivců.

Jak si vedou naše skokanky v rámci světové konkurence?

Před dvěma lety byl úspěch postoupit do závodu. Dnes je neúspěch nejít do druhého kola. Je za tím obrovský kus práce jak skokanek, tak jejich trenérů. Dnes je jím bývalý velmi úspěšný skokan Antonín Hájek. Věřím, že jsou teprve na začátku cesty a že český ženský skokanský tým má před sebou budoucnost.Kdy se tedy děvčatům podařilo splnit limit na OH?Kvalifikační období začalo letní sezónou 2020 a trvalo do půli ledna 2022. Kritéria byla taková: jede 40 nejlepších podle výsledků Světového poháru s maximem 4 závodníci z jedné země. A místo v soutěži nebylo „na závodníka“, ale „na zemi“. Kája (Desná) a Klárka Ulrichová (Frenštát) získaly nominaci za své výkony. Česku připadlo i místo prvního náhradníka (41. pozice) díky výkonu Veroniky Jenčové (Velké Hamry). Ta se ale nešťastně zranila na závodech Kontinentálního poháru v Norsku loni v prosinci. Dalším, kdo přicházel v úvahu byla Štěpánka Ptáčková (Liberec), která se naopak vrací po zranění zpět do závodů, ale ještě se nestihla dostat do formy. Pozici třetího v řadě tak získala Anežka (Desná). 18. ledna oznámilo Norsko, že nevyužije plnou kvótu, kterou v nominačním období získalo a tím se uvolnilo místo pro prvního náhradníka. Česko tedy mohlo doplnit třetí skokanku, Anežku.

Také dcery trénujete?

Netrénuji, jsem pouze hrdým otcem. Obě holky od jejich začátků trénovala Jitka Zemanová, ta má určitě největší podíl na tom, že je skoky „chytly“, začaly bavit. Jak byly větší, převzal je Patrik Chlum (oba JKL Desná). Kája za svou kariéru vystřídala řadu dalších trenérů – Vláďu Nesvatbu ten dnes trénujev Harrachově, Jardu Šimka, během studia v Jilemnici Jirku Hájka, v reprezentaci pak Tomáše Vamberu a dnes Tondu Hájka. Anežka se připojila k národnímu týmu teprve loni, od desenských trenérů přešla rovnou k Tondovi Hájkovi.

Jaká byla jejich příprava?

Holky se chystaly na sezónu jako takovou, přičemž olympiáda je jejím vrcholem. Po olympiádě ale dál pokračuje seriál světového poháru, závodí se až do půli března. Mladší holky čeká i mistrovství světa juniorů.

Jak se jim daří skloubit vrcholný sport se školou?

Kája dodělává diplomku na UJEP v Ústí nad Labem. Poslední ročník magisterského studia si kvůli olympiádě rozložila, zkoušky má tedy hotové už z loňska a „stíhá“. Anežka má povolené individuální studium na gymnáziu v Tanvaldu. Anežku škola docela baví, prvé pololetí dopadlo výborně. S vedením školy i s profesory je skvělá spolupráce. I když je někde na soustředění, průběžně si věci doplňuje, studuje samostatně, pomáhají jí i spolužáci.

Měla děvčata nějaký zvláštní režim, aby se nenakazila covidem?

To byla největší obava od začátku zimní sezóny. Nepřijít kvůli covidu o závody a ztrátu bodů a třeba i o nominaci. Obě se tedy dost hlídaly, jedinou výjimkou byly Vánoce, kdy jsme se sešli celá rodina. Poslední měsíc byly obě „zavřené“ v Liberci na Dukle. Jen trénink a pokoj. V posledním týdnu jsme jim dokonce vozili nákup s jídlem, aby se riziko minimalizovalo. Požadavky na sérii negativních testů, stanovené organizátory, byly velmi striktní, jakékoli zbytečné riziko se muselo eliminovat.

Proč jste nejel s nimi?

Původní plán s cestou do Pekingu počítal. Chtěli jsme celá rodina vyjet a podpořit Káju. Organizátoři ale kvůli covidu oznámili, že zahraniční návštěvníky na hry nepustí. A nakonec nepustili ani místní. Covid ty hry hodně poznamenal. Skáče se před prázdnými tribunami, účastníci jsou, pokud zrovna netrénují nebo nezávodí, zalezlí na pokojích…Žádné „Rio“ to není.

Co jste jim před OH radil?

Vykašlete se na výsledek a pořádně si to užijte.

Anežka má už jedno prvenství na OH ale jisté.

Anežka je nejmladší členkou české výpravy. A už to ví moc dobře, protože jakmile byla nominována, hned se na ní všechna média slétla. Ona se s novináři nikdy moc nechtěla bavit, není to její „šálek čaje“. Ale ten zájem o ní vytvořil prostor pro připomenutí, že skoky na lyžích už nějaký ten pátek nejsou výhradně mužskou doménou a že české skokanky drží se světovou špičkou krok. Mediální zájem tak vnímá jako možnost pomoci týmu. A třeba jí časem začne i bavit odpovídat na dotazy novinářů. Před pár dny vyšlo navíc najevo, že Anežka je nejen nejmladší členkou českého týmu, ale celé olympiády.

V jaké náladě odjížděly?

Moc se těšily, říkat, že olympiáda je snem každého sportovce, není žádné klišé. To je prostě fakt. Byly hodně nervózní, aby se závodu vůbec dočkaly a nebyly předčasně vyřazené pozitivním testem.

A v Číně na ně určitě dolehne i psychická zátěž. Když Kája objížděla závody světového poháru, nikoho to moc nezajímalo, takže byla docela v klidu. Olympiády jsou ale plné noviny, holky si uvědomují, že se na ně bude dívat spousta lidí a že budou očekávat nějaký výsledek. Takový tlak zažívají poprvé v životě a nikdo je nikdy netrénoval, jak se s ním vyrovnat.

Jaké mají mezi konkurencí ostatních skokanek děvčata šance?

Nečekejte medaili, dnes ještě na absolutní špičku nemají. Pro Káju by bylo velkým úspěchem atakovat 20. místo, pro Anežku s Klárkou bude úspěch postup do druhého kola a umístění někde mezi 25. a 30. místem. O vítězství se bude rozhodovat mezi Slovinskem, Rakouskem a Japonskem, jedno želízko v ohni má i Německo.

A nejtěžší soupeřky jsou?

Podle toho, jak to pojmeme. Jsou nejtěžší ty, které jsou na špici světového poháru a se kterými se stále ještě nemůžeme měřit? A nebo jsou to ty, se kterými se každý závod utkáváme o postup z kvalifikace a místa v konečném pořadí?