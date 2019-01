Jablonec n. N. – Přes čtyři sta lyžařských nadějí se sešlo na kolečku v Břízkách. A pak že mládež nesportuje. Pořadatelé ze Ski Klubu Jablonec pro ně připravili I. Pohárový závod KSL Libereckého kraje v běhu na lyžích.

A pak že mládež nesportuje. V lyžařském areálu v jabloneckých Břízkách, na kolečku, startovali benjamínci až po dorost. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

„Zúčastnilo se 427 závodníků, počínaje benjamínky ročníku 2013 a mladší a konče dorostenci ročníku 2001 2002. Účast byla veliká, a to i když nám počasí moc nepřálo,“ uvedl ředitel závodu Martin Hušek.

RÁNO ZAČALI NANOVO

Pořadatelé ještě v předvečer závodu kolem 22. hodiny stopy upravili. A do rána napadlo dalších pět centimetrů sněhu. Situace vypadala nadějně. „Ráno nám do toho ale začalo pršet a mohli jsme začít upravovat znovu. Ale asi jim to jelo dobře. Nikdo si nestěžoval, od nikoho ze závodníků nebo trenérů nepřišla jediná stížnost,“ řekl ředitel Hušek a dodal s úsměvem, že se on sám několikrát za den převlékal, protože v průběhu celého závodu pršelo.

Organizátoři vyhlašovali výsledky průběžně po každé kategorii a ti nejúspěšnější si odnesli také ceny. „Dostávali diplom a od sponzorů jsme pro každého z oceněných měli i velkou krabici BeBe sušenek. Ta jim po závodě přišla určitě vhod,“ dodal k vyhlašování Martin Hušek.

Akce na kolečku to nebyla zdaleka poslední. Naopak, sezóna lyžařských závodů je v plném proudu. Za čtrnáct dnů pořádají zkušení organizátoři ze Ski Klubu Jablonec mistrovství republiky. Než ale zase několik stovek lyžařů vyjede do stop, budou mít plné ruce práce. Každá taková akce by se bez nadšenců neobešla. Potvrdil to i ředitel Hušek.

KDO MŮŽE, TAK POMŮŽE

„Máme k dispozici partu rozhodčích, která má co dělat, aby takové množství účastníků zvládla. Objednanou máme digitální časomíru, bez té by to také nešlo. Na postavení trati jsem měl při této akci čtyři další pomocníky. A skončili jsme s úklidem a likvidací až kolem čtyř hodin odpoledne. Je to náročnější jak šichta v práci, “ popsal s vtipnou nadsázkou ředitel závodu frmol kolem průběhu nejen této akce, ale všech, které v lyžařském areálu Břízky, na kolečku, pořádají.

K tomu ještě nesmí chybět lékařská služba a samozřejmě také občerstvení pro závodníky a jejich doprovod. „Nikomu se nic nestalo, všichni účastníci byli ukáznění. Pády hrozí spíš při hromadných startech, když se najednou rozjedou, tak do sebe často narazí. To se stává hlavně u těch menších závodníků,“ řekl zástupce Ski Klubu.

Většina mládežníků zvládla také správnou mázu, i když, jak potvrdil Hušek, jestli někdo promazal, tak se v takovém těžkém sněhu hodně nadřel. A díky tomu pak vznikají i velké rozdíly ve výsledcích.

BEZ ČELOVKY NEJEDOU

Na kolečku často členové Ski Klubu pořádají i dvoudenní akce, které, jak zdůraznil ředitel, jsou pro ně výhodnější. „V sobotu připravujeme, co je třeba. A pak to bouráme až v neděli. Není to v takovém zápřahu. Ale často nám přípravu komplikuje veřejnost, která si chodí na kolečko hodně zalyžovat, a to až dlouho do noci.

„A ani jí nevadí, že trať už není osvícená, protože většina milovníků večerního lyžování dnes nevyjíždí večer bez čelovek,“ popsal večerní dění Martin Hušek. Lyžařské kolečko v Břízkách je oblíbené místo pro aktivní pohyb. Vstup na něj je zdarma a každý ho může využít, kdy mu to čas dovolí. Tratě jsou výborně upravené a osvětlení atmosféru umocňuje.