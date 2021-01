Ze svahu na pomoc Jizerským horám a lidem se rozhodl přesídlit Daniel Honzig.

Když úspěšný lyžař ukončil svoji závodní kariéru, nabídla se otázka, proč takové rozhodnutí a co bude dál?

Dan prozradil svoje plány a hned dva zajímavé projekty. V jednom chce pomoci jizerské přírodě a ve druhém se věnuje speciálním balančním židličkám ActiveBase.



Stýská se vám po lyžování?

Stýská, ale ukončit kariéru profesionálního sportovce bylo rozumné rozhodnutí, které jsem promýšlel už nějakou dobu. Konečně si začnu více užívat rekreačního lyžování, jestli to tedy letos podmínky vůbec dovolí. Na té profesní úrovní se stále věnuji spolu s dalšími trenéry začínajícím lyžařům v TJ Bižuterie. Nabrali jsme a stále nabíráme nové členy. A v profesní stránce bylo načase posunout se jiným směrem, a tato činnost mě nyní zaměstnává na víc jak sto procent.



Tím myslíte obchod se speciálními židličkami ActiveBase. Jak jste se k tomu nápadu dostal?

Řekl bych, že to není úplně neobvyklé spojení, sport a fyzioterapeutické pomůcky jdou vlastně dobře dohromady. Ještě, když jsem se věnoval lyžování na profi úrovni, přes svého kamaráda, bývalého francouzského závodníka Guilbauta Colase, jsem dostal možnost testovat po dva roky židličky Active Base a byl jsem nadšený.



Kvůli čemu takové nadšení?

Napadlo mě, že by bylo skvělé, kdyby židličky byly dostupné i na českém trhu. ActiveBase balanční židličky podporují a aktivují práci vnitřních břišních svalů okolo páteře a zabraňují bolesti zad a ulevují od mnoha dalších problémů. Bolesti zad, za krkem a další obtíže jsou vůbec v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Spousta z nás začala více pracovat z domova, kde třeba nejsou podmínky pro práci úplně optimální a pravidelné používání židličky může boji a prevenci proti bolesti zad pomoci.



Sám ji tedy na sobě testujete. A kdo další ji vyzkoušel?

Židličku si koupilo již mnoho firem a jsou tak spokojené, že pořizují další pro své zaměstnance. Naši židličku vlastní i top manažer Jan Mühlfeit, který si ji velice pochvaluje.



A jak daleko je váš druhý velký projekt na podporu a pomoc Jizerským horám?

Projekt Milujeme Jizerky není pouze můj projekt, ale rozjeli jsme ho společně s mým dobrým kamarádem Standou. Oba jsme se narodili v Jablonci nad Nisou, kde jsme i vyrůstali a přirozeně jsme si vytvořili i silné pouto k Jizerkám. Na nějakou dobu se naše cesty rozdělily a když jsme se sešli u piva někdy na jaře minulého roku, tak jsme si řekli, že bychom se chtěli začít o naše rodiště víc zajímat, zapojit naše vrstevníky a pomoci místní přírodě tam, kde je to opravdu potřeba. Tak to vlastně celé vzniklo.



Jaké aktivity v tomto projektu konkrétně podnikáte?

Obecně je takovou naší hlavní aktivitou zadržení vody v krajině. K tomuto cíli směřují veškeré naše dílčí aktivity, ať už je to výsadba stromků, která se koná dvakrát ročně a může se zapojit úplně každý a podpoří naši celkovou práci pro vodu tím, že si koupí tričko Milujeme Jizerky. Nadchlo nás a inspirovalo řešení vodních jam a tůní na bývalých lesních cestách. To už dnes funguje v Beskydech.



Spolupracujete s někým?

My v současné chvíli pracujeme na tom nejlepším řešení, které se bude hodit do prostředí Jizerských hor. Spolupracujeme tak s lidmi, kteří tento nenásilný a k přírodě šetrný systém zadržení vody vymysleli.



Na vašem webu jsem viděla i výsadbu hmyzích hotelů …..

Ano, přesně tak. To je zase další drobná aktivita, kterou jsme na podzim realizovali s obcí Hejnice. Na místní lesní cestě jsme instalovali dva hmyzí hotely, ještěrkovitě a domov pro ježky, které jsme i sami vyráběli. Jejich účelem je především edukační rozměr.



Jaký přínos v těchto vašich aktivitách vidíte?

Jsme přesvědčení, že vzdělávat dospělé, děti i naše babičky a dědečky, z hlediska toho, co a jak v přírodě funguje, je to nejdůležitější. Od toho se bude do budoucna také odvíjet, v jakém stavu naši přírodu zanecháme pro naše potomky. Stezka je již nyní hotová a už připravujeme pouze edukační materiál pro QR kody.



Máte už nějaké nabídky spolupráce s firmami z Jablonecka?

Jsme moc rádi, že se nám ozvaly místní firmy nebo jsme oslovili ty, které máme rádi. A potěšilo nás, že nám chtějí pomoct. Určitě se budeme bavit s každou firmou, která projeví zájem a budeme moc rádi za každou pomoc. Máme pro firmy i konkrétní nabídky, jak se přímo zapojit se svými zaměstnanci do práce v Jizerkách.



Co plánujete do budoucna?

Jak už jsem zmiňoval, to nejdůležitější v tomto roce bude vymyslet a ideálně už realizovat nějaký systém tůní a jam. To je naše priorita. A také se soustředíme na výsadbu stromů, která k našemu systému zadržování vody neodmyslitelně patří. Doufejme, že se už budeme moci všichni sejít a účastnit se těchto akcí společně. S tím se pojí i rozjetí našeho eshopu s tričky a kalendáři, kdy z každého zakoupeného produktu určitá část putuje právě na podporu těchto našich aktivit.



Takže budete mít dost práce.

Ano, čeká nás spousta práce a spousta zlepšování. Hlavně ale chceme projekt opravdu nastartovat a vybudovat kolem něho aktivní komunitu, se kterou to společnými silami v Jizerkách pěkně rozjedeme.