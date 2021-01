Už sedm let začínají rodiče Milana Engela nový rok v pořádném napětí. Jablonecký motocyklový závodník už sedmkrát nechyběl na startu nejtěžšího závodu na světě, na startu Rallye Dakar. Ale už víc jak sedm let mohou být na něho pyšní. Je to rváč, bojovník, závodník tělem i duší, který dosahuje stále lepších výsledků. Chodí do zaměstnání jako každý jiný v jeho věku. A přitom se věnuje tak náročnému sportu. Na Dakaru reprezentoval tým Orion – Moto Racing Group.

Teď už strach rodičů opadl, Milan se vrátil živý, zdravý, spokojený. A maminka potvrdila, že jsou spokojení i oni a těší se, až se syn objeví doma.

Jak jste už sedmou Rallye Dakar sledovali a prožívali?

Oba jsme ho sledovali každý den, jako každý Dakar, který už absolvoval. Tatínek přímo live v přímém přenosu viděl jak jede, kolik ztrácí, jestli zabukoval.

Byl tatínek nervózní, když viděl, že měl Milan nějaký technický problém?

Určitě ano. U nás je při sledování Dakaru, když má syn problém,vždycky ticho. A podle toho já poznám na manželovi, že něco není v pořádku. Pak to třeba probereme v klidu až večer. Ale, mě stačí, když se na manžela podívám. Tak poznám, že něco není v pořádku. My už nemusíme ani mluvit. Kouknu a vidím.

Takže nervy, jak se říká, po celou dobu „na pochodu“…

To ano. Nikomu to nepřeju.Čtrnáct dní je to pořádný masakr. Ale za nás pak potěší, když nám gratulují známí, že jel dobře.



Prožívá to napětí víc maminka nebo tatínek?

Chlapi si to asi ani neuvědomí. Berou ten strach trochu jinak. Máma ten strach vždycky prožívá trochu jinak.



Kdy jste se letos bála nejvíc?

Když jsem slyšela, jaký je tam terén a jak hovořili o těch vysokých rychlostech, kterými jeli. To jsem věděla, že není zrovna Milanova parketa. Nemá rád ty upalovačky. Tam stačí jeden moment a všechno je jinak. A když jsme sledovali, jak jedou a co jim dělá zadní kolo při té rychlosti. Tak to se mi tedy vůbec nelíbilo. To pak stačí asi jeden kamínek a je hned problém. Dakar je prostě o štěstí, o technice o všech kolem něho.



Poznala jste na něm, jak se cítí, jestli je v pohodě?

Na začátku, v jednom momentu se mi zdálo, že není v pohodě, první tři dny, jakoby nebyl ve své kůži, zdál se mi trochu nervózní. Možná i z toho, jak říkal před odjezdem neměl možnost příliš trénovat, když tak jen v domácích podmínkách. V písku jezdil naposledy asi tak v září, říjnu. Ale on většinou na sobě nedá nic znát.

Byli jste s ním v kontaktu každý den, když dojel?

Ne, nebyli. Každý den jsme ho sledovali, ale do půlky Dakaru jsme s ním nemluvili. Nechtěli jsme ho nijak znervózňovat a stresovat. Až pak v druhé půli jsme si s ním psali a to byl trochu smutný a říkal, že se mu lepší smůla na paty. Pak se ale posunul dopředu a už to na něm bylo znát a bylo líp.



O Milanovi se ví, že se hned tak nevzdává.

Pokud to jde, tak nikdy. I kdyby měl motorku dotáhnout do cíle na zádech, jak psal někdo z jeho fanoušků na facebooku. A to je pravda.



Ozval se vám, když dojel?

Ano, to nám hned volal. Byli jsme moc rádi, že ho slyšíme. A bylo poznat po hlase, že je spokojený. Hned nám hlásil, že to zvládli a že celý tým udělal výborný výsledek, dva závodníci dojeli v první dvacítce. Třeba jim to zase zlepší podmínky na další start. Ty jsou přece jen rozdílné u profesionálních a neprofesionálních závodníků. Ale celkově se Dakaru účastní hodně Čechů. A nevedou si špatně, což je pro naši republiku určitě dobrá vizitka.



Jak bude vypadat jeho návrat domů, bude oslava?

Určitě už přemýšlíme, jak ho přivítáme a jakou mu připravíme oslavu. Šampus už chladíme. Možná se nejprve vydá ke své přítelkyni. Počítám, že domů přijede tak v pondělí nebo v úterý.



Bude ho doma čekat také nějaké jeho oblíbené jídlo?

Má rád svíčkovou. I když on si zase hlídá váhu, možná to bude spíš nějaké dobré maso, čína nebo něco takového. A maso on má rád.



Máte nějaký svůj rituál spojený se synovým Dakarem?

Ano, mám madonku. I když nejsem věřící, tak už sedmý Dakar, každé ráno, vyšlu tam někam nahoru přání a prosbu, aby dobře dojel, aby to ten den zvládnul. Věřím na osud, co se má stát se stane, co ne, tak se nestane. A Milan nosí na krku kříž, který dostal od tety.

Vozí s sebou na Dakar také nějaký talisman pro štěstí?

Talismanů má strašně moc od svých fanoušků. A myslím, že některé má taky s sebou. Dokonce má jeden i na motorce.



A jeho závodní motorka se také nějak jmenuje, ne?

Ano, možná českých závodníků má svůj stroj pojmenovaný. Milan má Emičku. Je to prý dobré i proto, aby se k ní hezky choval.Takže mají své rituály, pohladí ji, hezky se k ní chová, hýčká si ji, aby ho dovezla v pořádku do cíle. To je moc hezký zvyk. A asi i ostatní závodníci mají svoje auta a motorky pojmenované.



Zavládne u vás v rodině na chvíli klid a syna si užijete?

Má přítelkyni v Hořicích, tak asi bude také u ní. A pak mu začne maraton s různými besedami, tiskovými konferencemi a akcemi, které k tomu patří, i když většinou asi budou on line. No a už asi zase budou plánovat a řešit další ročník Dakaru. Strašně to utíká, čím dřív začnou, tím pro ně lépe. Koncem ledna možná zase začne další kolotoč. Uvidíme s čím přijde.