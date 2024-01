K dalšímu utkání druhé ligy se volejbalisté Malé Skály vydali na svou nejdelší cestu a to až do Letovic u Brna. Před sebou měli nelehký úkol. I když mezi oběma týmy je rozdíl sedm míst v tabulce, tak podle posledních zápasů soupeře se dal čekat velmi zajímavý a bojovný volejbal.

Mala Skála | Foto: Dagmar Březinová

MICHAL FOLPRECHT

TJ Sokol Letovice - VK Malá Skála 3:1 (19,-23,19,23)

Do prvního zápasu nastoupili hráči z Malé Skály s bojovným duchem a od začátku se jim podařilo dostat do čtyřbodového trháku. Bohužel, o tento náskok hostující hráči přišli velice rychle. Od té doby to byla tahanice o každý bod až do poloviny setu, kde se hráčům z Malé Skály přestalo dařit, a vytvořili několik nevynucených chyb a pustili domácí hráče do trháku.

Bodový náskok se hráčům z Letovic podařilo udržet a získali tím první sadu v poměru 25:19. V druhém setu byl obdobný scénář, tahanice o každý bod, avšak s lepším výsledkem pro hostující tým. V koncovce druhého setu se maloskalským podařilo zvítězit v poměru 25:23. Do třetí sady se tak šlo za vyrovnaného stavu. V tomto setu hráči z pod Pantheonu tahali od začátku za kratší provaz a častokrát narazili na tvrdou obranu jak na sít, tak v poli. Ale tato situace se opakovala i v setu čtvrtém a hostujícím hráčům se nepodařilo udržet koncentraci v koncovce, najít recept na dobře hrající borce z Letovic a vynutit si tak zkrácený set. V prvním zápase maloskalští prohrávají 3:1.

Sestava: Preisler, Holubec, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Bukovjan

Střídali: Novák, Anděl, Zeman, Folprecht

TJ Sokol Letovice - VK Malá Skála 3:2 (-16,-10,24,20,9)

Na druhý zápas si hostující trenér, Petr Preisler, připravil tři změny do základní sestavy. Na nahrávce nastoupil nestárnoucí Novák, na postu diagonálního hráče Zeman a na liberu Folprecht. Hned od prvního hvizdu bylo vidět, že hráči chtějí urvat každý bod a chtějí domácím oplatit porážku z prvního zápasu. Vše fungovalo, jak mělo, tým se zlepšil ve všech herních činnostech od příjmu, až po přesné nahrávky a konče přesnými útoky na palubovku domácích. Všechny tyto činnosti krásně fungovaly po celé dva sety, které hráči z pod Pantheonu získali v poměru 16:25 a 10:25. Před hostujícím týmem byl poslední, tzv. nejtěžší set. A vypadalo to, že by to mohlo klapnout a maloskalští by si mohli odvézt 3 body z druhého zápasu. Ale nebylo to tak.

Hra domácích se zlepšila o sto procent a uhráli vše, co se jim dostalo do rukou. Nakonec z toho byla nervy drásající koncovka, ve které byli nakonec úspěšnější domácí, kteří odvraceli dva mečboly řadě a získali tak sadu v poměru 26:24. Toto nasazení si domácí udrželi po celý třetí set a maloskalské hráče nepustili do žádného trháku. Na pořadu sobotního odpoledne byl zkrácený set. Tento set se nesl v duchu přetahované o každý bod až do stavu 8:7 po domácí hráče. V tu chvíli se na servis dostal domácí diagonální hráč, kterému se povedlo udělat 4 přímé body zase sebou. Náskok byl již dominantní a hostujícím hráčům se nepovedlo nepříznivý stav zkráceného setu zvrátit. Domácí hráči ovládli zkrácenou sadu v poměru 15:9 a získali tak další 2 body a celkem tak 5 bodů z obou zápasů.

Sestava: Novák, Holubec, Mařík, Zeman, Kovář, Macháč a libero Folprecht

Střídali: Preisler, Anděl, Pastuch, Bukovjan

Díky jednomu bodu, který si Maloskalští odvezli z Letovic a zaváhání druhého týmu, Havlíčkův Brod ve Dvoře Králové, se stále borci z pod Pantheonu drží na první příčce. V příštím zápase přivítají na domácí palubovce poslední tým tabulky, Žďár nad Sázavou, začátky utkání jsou v 11 a v 15 hodin.