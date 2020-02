Na rozdíl od jeho průvodce, pro kterého jízda v tandemu s postiženým byla premiérou. Na obou ale bylo znát, že to spolu zvládli výborně. A Vilda to také potvrdil.

„Jelo se mi moc hezky, vyšlo krásně počasí, v půlce závodu začalo svítit sluníčko, ale ne tak, aby mi to vadilo na oči. A také se na trati udržel nasněžený sníh, takže to bylo fajn.“

Vilda si přijel do Jizerských hor zazávodit až z Plzně. A velmi si pochvaloval doprovod průvodce, který s ním celou trasu absolvoval. „Hodně pro mne na trati znamená, říká mi, kudy mám jet. Když bych si to musel hledat sám, trvalo by mi to strašně dlouho. Snažím se, i přes svůj handicap, hodně sportovat. A průvodce mi v tom hodně pomáhá,“ uvedl Vilda v cíli desetikilometrového závodu.

A že to nebyl jeho první závod, to také hned potvrdil. „Dělám i sjezdové lyžování, ale vyrazit si v zimě na běžky, to je pro mne veliká radost.“