V každém případě se všichni, kteří se ve sportovních oddílech o mládež starají, dělají maximum pro to, aby si kluci a děvčata cestu k některému ze sportů našli a hlavně, aby u něho zůstali. A nebo také, aby se po coronavirovém lenošení zase do tělocvičen, klubů, na hřiště a do běžeckých stop zase vrátili.

Volejbal TJ Bižuterie – Jaroslav Novák:



„Je to složitější, mládež chybí, děvčata celkem v pohodě, ale vzhledem k nekoncepční práci města se rozplynou v Jbc do mnoha sportů a "kvalita" pokulhává. Město by mělo určit prioritní sporty, kdy se sportuje zároveň i na sportovištích patřících městu. A to by mělo město podporovat, a to méně dotacemi, ale více slevou na nájmu. U kluků je to tak, že na jeden nábor přijde cca 75 procent děvčat a 25 procent chlapců. Není ani v pořádku, že v MH sportují za stejnou cenu děti jabloneckých oddílu i třeba fotbalová parta dospělých z jiného města nebo třeba penzionu. V družebním Bautzenu trénují děti v městských sportovištích zdarma. Teď jsem byl hrát v Nymburku a tam mají určené prioritní sporty a místní děti trénují za nižší nájem než ostatní.



Lyžování TJ Bižuterie – Aleš Cholenský:



V lyžování chybí mládež a ve skicrossu obzvlášť. Vidím v tom několik důvodů:

1) finační náročnost tohoto sportu, i když ne tak jako alpském lyžování

2) velká rivalita alpského lyžování, mají to postavené tak, že skicross jezdí odpadlíci z alpského. A při tom skicross je daleko větší adrenalin a je to atraktivnější sport.

3) rodiče a investice času do svých dětí. Převážná většina rodičů to má tak, že svoje děti dává do sportovních kroužků na hlídání a neudělá nic navíc. A přitom podpora rodičů a rodiny je základ veškerého úspěchu.

4) v neposlední řadě spočívá zkáza v telefonech, počítačích a tabletech

5) trenéři a přístup ke svěřencům, sport ve věku do cca 13-15 let by měl být zábava a ne nutnost podávat nadstandardní výkony vrcholových sportovců.



Tělocvičná jednota Sokol Jablonec – Sportcentrum: gymnastika

Jitka Šťovíčková



„Po covidové době nám výrazně klesla členská základna, spousta dětí se již do tělocvičny nevrátila. Pokud budeme mluvit o mládeži, tak ta je v moderní gymnastice zastoupena v jabloneckých oddílech opravdu minimálně. Potýkáme se i s personálním zajištěním chodu oddílu. V letošním roce jsme zaznamenali velký zájem malých děvčátek o moderní gymnastiku a přípravné oddělení sčítá skoro 30 dětí. Oddíl křísíme po mnoha stránkách. Přípravu nám na podzim komplikovaly časté karantény závodnic a i jejich snížená imunita a následná zvýšená nemocnost. I tak se podařilo na podzim připravit alespoň ty nejstarší na MČR a vybojovat medaile. Nejcennější pro nás ale je, že můžeme opět sportovat a potkávat se v tělocvičně.



HC Vlci - Tomáš Kubín



"U nás jsme naštěstí žádný problém s klesajícím zájmem o sportování mládeže nezaznamenali, a to ani po covidovém výpadku, během kterého pokračovaly pro členy HC Vlci tréninky distanční online formou, a do klasického tréninkového procesu se nám poté vrátily téměř všechny děti. Průběžně k nám navíc přicházejí i hráči z okolních klubů. Jsme přesvědčeni, že je to díky dobré práci vedení HC Vlci a správně nastavené klubové filozofii, v níž je právě podpora mládeže jedním z nejdůležitějších faktorů. Jako jediný klub v okolí máme vytvořený přesný systém práce s mládeží od prvních krůčků těch nejmenších dětí na ledě, přes kompletní mládežnické kategorie až po přechod k seniorům. To vše obsahuje unikátní koncepce pro rozvoj mladých hokejistů JHS (Jablonec hockey system), jehož autorem je šéftrenér mládeže a metodik klubu Jan Šuráň. Nelze ale očekávat, že se malé děti dostanou ke sportu sami od sebe, velký kus práce proto odvádí vedení klubu při pořádání náborových a propagačních akcí, oslovování dětí ve školkách a školách atd. Důležitou součástí klubové koncepce je také Školička bruslení, kterou organizujeme pro děti 4-9 let zdarma každou sobotu a neděli ráno. Z ní mají děti po získání prvních zkušeností na ledě možnost zapojit se do našeho tréninkového procesu a stát se součástí "Vlčí smečky".



FC Pěnčín – Jaroslav Strnad



Mládež na Pěnčíně nechybí, sice prochází určitými vlnami , v tuto chvíli se opět dostáváme do fáze kdy vlna stoupá. Za mého působení více jak 20 let jsme vždy měli aspoň jedno družstvo v nějaké soutěži. O mládež jsme se postupně starali já, pan Ivan Matějček s panem Langem starším, pak přišla Éra Edy Brečky, který dlouhé roky vedl žáky. Mládež je v současné době problémem každého vesnického , ale už i menších měst. Je méně dětí kterým se nabízí velké množství různých aktivit. Samozřejmě velký podíl na tom, že je málo mládeže je, že je málo trenérů, a není divu, dnes se má každý co ohánět a času není nazbyt, trenéřina není jen se postavit se na hřiště, ale je to i o nějakém vzdělávání se , kurzech atd. Máme teď na Pěnčíně naději, že se vlna zase zvedá, je to hlavně díky tomu, že se toho ujali místní trenéři Mirek Lang s Pavlem Kurfiřtem a dávají tomu maximum včetně přidané hodnoty kdy vyzvedávají děti přímo ze školní družiny. Určitý směr tomu dal i Adam Pelta, který se tomuto tématu v našem klubu začal intenzivně věnovat.