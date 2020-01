Mladoboleslavské Malibu patří historicky spíše k oblíbenějším soupeřům GMM. To se však v prvním utkání kalendářního roku 2020 nepotvrdilo. GMM ve městě automobilů propadlo v první půli a v té druhé už ztrátu dohnat nedokázalo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Začalo to přitom docela dobře. Jablonecký tým se dostal do vedení, když se potřetí v sezóně prosadil Miroslav Kukla. Pak ale GMM výrazně polevilo, Středočeši převzali otěže zápasu a do přestávky třemi brankami otočili skóre.