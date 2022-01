Marodka ustoupila

„Nastoupili jsme proti soupeřkám z KP Brno junior a o dvacet jsme vyhráli. Výsledek byl 79:59. V první části soutěže se nám moc nedařilo Dvě vítězství jsme měli jen z posledních dvou zápasů. Tím jsme se odlepili od posledního místa a děvčata se zase dala dohromady. Přestala nás taky trápit marodka.“V domácím prostředí nastoupily jablonecké ženy sice jen v osmi, ale i to jim stačilo na to, aby body do Brna neputovaly. „Dvě děvčata nám ještě chyběla. Ale musím pochválit ty, co tento zápas odehrály, protože ho i v takovém počtu sehrály dobře,“ řekl k utkání trenér.A potvrdila to také zkušená a členka týmu Bára Čmejrková.

„Také bych vyzdvihla hlavně náš týmový výkon. Prostě jsme se do nich pustily. Sedlo nám to. A myslím, že je potřeba ještě vyzdvihnout výkon Terky Ješkeové. Ta se vrátila po operaci kolene a hrála velmi dobře. Hrála už minulou sezónu, ale ta se kvůli covidu nedohrála, stihly jsme jen dva zápasy.“

Když koučuje otec

Hodně hráček nemá rádo, když je trénuje otec. „Ale mě to vyhovuje, protože táta mě zná, já jeho taky. A i když na sebe občas křikneme, tak je zase hned všechno v pořádku a takhle nám to bezvadně funguje,“ odpověděla Bára na otázku, jak se jí trénuje pod vedením svého otce. K dalšímu utkání zajíždějí Čmejrkova děvčata do Benešova k dohrávce. Venku je pak ještě čekají Pečky a USK. Doma se představí až 12. března. Jak se budou na další sérii prvoligových zápasů připravovat? „Každá se připravujeme individuálně, nemáme moc možnost trénovat společně. Potřebujeme více společného basketbalového zatížení, abychom se více sehrály."