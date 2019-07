V prvním zápase vše nasvědčovalo tomu, že se ho hosté konečně dočkají, když hned v první směně dokázali třikrát skŕovat. Navíc velmi efektivně nadhazující Mason Felt držel jablonecké pálkaře velmi zkrátka. Ti si tak na první doběh museli počkat až do šesté směny, kdy snížili olomoucké vedení na 7:1. Naštěstí pro Blesk došlo na začátku osmé směny ke střídání nadhazovačů Skokanů, a domácí tak zavětřili šanci. V tu chvíli sice již prohrávali o osm bodů, ale svůj boj nevzdali.

Proti nově příchozímu nadhazovači se jablonecká ofenzíva dokázala prosazovat mnohem lépe, a tak i s přispěním chyb v obraně Skokanů dokázal Blesk během osmé a deváté směny zápas vyrovnat. Rozhodnout tak musel tiebreak, ve kterém nakonec byli úspěšnější domácí borci, a zásluhou vítězného odpalu Jana Výbory tak zvítězili 11:10 v desáté směně.

Druhé utkání nemohlo být oproti prvnímu odlišnější. Blesk se již v první směně ujal šestibodového vedení i zásluhou grand slam home runu, který si připsal Alex Kochurko. Ve třetí směně zaznamenali olomoučtí baseballisté dva doběhy, avšak to bylo z jejich strany směrem dopředu vše. Skvělý výkon na nadhazovcím kopci předvedl domácí Karel Riedl, který odházel osm směn. Blesk již pouze navyšoval své vedení a utkání tak skončilo značným rozdílem 16:2.

„Vážíme si zejména dnešní první výhry, kdy nás velmi kvalitní nadhazovač hostů dlouho držel s nulou, ale my to nevzdali a zápas nakonec otočili v náš prospěch. V druhém utkání již hosté neměli kam sáhnout na lavičce a na jejich výkonu a odhodlání to bylo velmi znát. O víkendu nás čeká velmi důležitá série proti Technice Brno, která velmi napoví, jaké jsou naše šance v bojích o extraligu,“ vyjádřil se k zápasům člen realizačního týmu Filip Šafařík.

V rámci nadstavby o extraligu se již Blesk na domácím Ash Fieldu představí pouze jednou, a to v neděli 29. července proti Olympii Blansko. "Vyznačte si tak toto datum ve svých diářích a přijďte nás podpořit na cestě za extraligou," vzkazují jablonečtí basebalisté.

Matyáš Fous