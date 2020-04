Redaktoři Deníku oslovili padesát sportovců z Libereckého kraje. Jejich odpovědi najdete v infografice.

Pavel Bína, futsalista, FTZS Liberec - Momentálně připravujeme novou sezonu.

Jana Boučková, trenérka, cvičitelka, Fit Studio J.B. Železný Brod - Brigádničím, musíme se uživit.

Patrik Černý, motokrosový závodník, organizátor Autošťouchu, Jablonec n. N . - Měl jsem dost velký úraz při motocrossu, tak hlavně doléčuji zranění a vymýšlím, jak by se dalo lidem pomoct, aby hlavně ti staří nemuseli vycházet ven.

Tomáš Čížek, fotbalista Jiskra Mšeno A, vedoucí týmu, asistent trenéra FK Jablonec B - Maluju celý barák. Zabere to spoustu času, na který nebyl před tím čas. Sleduju hodně zprávy, hlavně na ČT24, abych věděl, co je nového.

Markéta Davidová, biatlonistka, SKP Kornspitz Jablonec - Cvičím, vařím, dělám věci do školy. Občas se jdu proběhnout do lesa, ale moc to nepřeháním.

František Doubek, atlet, AC Jablonec - Nejčastěji doma cvičím a momentálně i studuji.

Marek Dzierža, florbalista, FBC Česká Lípa – Práce na baráku, práce pro klub, odpočinek, posilování

Jaromír Ekl, florbalista, FBC Česká Lípa – Cvičení, posilování.

Milan Engel, motocyklový závodník, účastník Dakaru, Jablonec n. N. - Chodím do práce a pak se věnuji přípravě motorek, některé se prodají, dát do pořádku různé papíry, prostě je teď čas věnovat se v klidu technice.

Tomáš Fichtner, futsalista, Démoni Česká Lípa – Rodina, práce z domova.

Adéla Folprechtová, fotbalistka, FC Slovan Liberec - Cvičit se dá i doma, takže cvičím, dělám procházky s pejskem a pak se samozřejmě věnuji škole. Dále vařím, peču a hodně si s kamarádkami voláme.

Dominik Gembický, fotbalista, FC Slovan Liberec - Jako nejčastější aktivitu doma mám posilování s vlastní váhou.

Daniel Honzig, akrobatický lyžař, Jablonec n. N. - Jsem zavřený alespoň na zahradě, kde cvičím a pracuji na zahradě. Když je ošklivo, tak se hýbu doma a doháním resty po sezoně.

Jan Hudák, stolní tenista, TJ Bižuterie - Běhám kolem dětí…

Tomáš Hübschman, fotbalista, FK Jablonec – Nejde toho moc dělat. Jsem doma s rodinou, nikam nechodíme. Snažím se stále trénovat, čekám, co bude.

Diana Cholenská, skicrossařka, TJ Bižuterie - Jelikož já mám už v tuto dobu po sezóně, tak jsem si dala trochu volno. Chodím běhat a občas si zaposiluju doma. Doufám, že nás korona rychle opustí a já se budu moct začít pořádně připravovat na další sezónu.

Jan Javůrek, volejbalista, Lokomotiva Česká Lípa – Procházky v přírodě.

Valdemar Jiruš, hokejový trenér, farma Bílí Tygři Liberec - Snažíme se s klukama a manželkou sportovat na zahradě. Během sezony zanedbávám barák a zahradu, tak teď se ze mě stal zahrádkář.

Michaela Kerlehová, kickboxerka, profesionální zápasnice, reprezentantka ČR a současná česká jednička ve své váze, tým Iron Fighters Jablonec n. N. - Mám čas studovat různé materiály pro trenéry, věnovat se přípravě trenérské práce.

Lucie Kolářová, volejbalistka, Dukla Liberec – Nejčastěji samozřejmě trávíme čas s rodinou, ale musím se přiznat, že mě hodně chytlo pečení. S bráchou hrajeme hodně karty a bohužel mě poráží, tudíž většinou, co upeču, to prohraju s ním.

Zuzana Kocumová, bývalá běžkyně na lyžích, Spartan Race, Liberec - Nejsem doma zavřená. Mám pětiměsíčního syna, doma neusne, tak s ním chodím ven. Bydlíme u lesa, tak využívám prázdné přírody. Doporučila bych to i ostatním.

Václav Kopáček, volejbalista, Dukla Liberec – Moc se toho dělat nedá. Jsem skoro pořád doma, občas procházky.

Vratislav Kořínek, fotbalista, TJ Desná - Chodím si zaběhat, chodím na procházku nebo doma cvičím, dále se věnuji práci (home office) a zpracovávám zadané školní povinnosti, kde výuka probíhá online „bezkontaktně“ a interaktivní formou. Ve volnějším čase hrajeme s rodinou společenské hry nebo koukáme na filmy.

Petra Kuříková, triatlonistka, Liberec - Strávím teď mnohem víc času úklidem a v kuchyni.

Michal Nekola, volejbalový trenér, Dukla Liberec – Dodržuju pravidla. Jsem s rodinou doma, snažím se číst a na internetu sledovat vide s volejbalovou tématikou.

Michal Nevyhoštěný, hokejista, HC Vlci Jablonec - Volný čas, kterého je teď opravdu hodně, se snažím trávit se svojí rodinou a naplno se věnovat své dvouleté dceři.

Adéla Novotná, atletka, TJ LIAZ Jablonec - Mám tréninkový plán. Ve všedních dnech se snažím trénovat, alespoň běhám v parku. Vyhýbám se ale kontaktu s lidmi.

Jan Ordoš, hokejista, Bílí Tygři Liberec - Pracuju na zahradě a cvičím.

Petr Papoušek, fotbalový trenér, Slovan Liberec – Jsem doma, hraju si s malým, dávím se na televizi, čtu, poslouchám hudbu. Občas zajdu na nákup.

Martina Pavlasová, jezdkyně na koních, TJ JO Nisa Jablonec - Kolem koní je stále dost práce. U zvířat nelze je nelze na víkend zavřít a přijít, až se situace zlepší. Proto se u nás, kromě cestování na závody a na tréninky, nic nemění.

Adam Pelta, fotbalista a manažer, FK Jiskra Mšeno - Moji nejčastější aktivitou v době nouzového stavu jsou různé domácí práce, procházky v lese v Českém ráji a sledování televize. Bohužel, fotbal není a myslím, že ještě dlouho nebude až do září, října.

Jan Picek, orientační běžec, Jablonec n. N. - Začal jsem vařit, pomáhám seniorům, ale stále musím docela dost pracovat.

Tomáš Polyák, fotbalista, FC Slovan Liberec - Plním individuální tréninky z fotbalu.

Josef Ptáček, kickboxer, Iron Fighters Jabonec - Věnuji se učení na maturitu a trénuju.

Martina Ptáčková, kickboxerka, Iron Fighters Jablonec - Učení, trénink.

František Richter, hokejista, HC Česká Lípa – Práce pro klub, procházky, rodina.

Štěpán Slaný, florbalista, FBC Česká Lípa – Nonstop v práci, zachraňuji podnikání.

Jaroslav Slavík, futsalista, Démoni Česká Lípa – Rodina, posilování, procházky se psem.

Tomáš Slavík, biker, Jablonec n. N. - Posiluju v garáži a na kole se potuluji sám po lese. Jestli nám zakážou totální vycházení, tak to teprve nastane problém. Budu si hrát jen s činkami a nevím, co pak ze mě po týdnech bude.

Štěpán Sobotík, fotbalista, hrající trenér Lučan nad Nisou - Trávím čas s dětmi, rodinou, šijeme roušky, koukáme se na TV, jednou za čas jdeme do lesa se “vyvětrat”.

Tomáš Svolinský, dračí lodě, Jablonec n. N. - Asi pro žádného sportovce, není žádná náhrada v podobě televize, čtení ani ničeho podobného možná. Všichni se snažíme i nadále se připravovat co nejlépe to jde. A doufáme, že bude letos ještě možnost pořádně si zazávodit. Takže ačkoliv se nemůžeme připravovat společně (je nás na tréninky cca 30) řešíme to tréninkem individuálním.

Martin Šábrt, volejbalista, Dukla Liberec - Většinou posiluji s vlastní vahou. Tzn. kliky, dřepy, výpady. Vše za pomocí různých pomůcek jako jsou například jednoruční činky, posilovací gumy. A více času teď dávám i samotnému protahování a regeneraci.

Jan Šír, hokejista, Bílí Tygři Liberec - Chodím si zaběhat a trošku posilovat doma.

Radek Valeš, florbalista, FBC Liberec - Za mě jednoznačně sledování twitche (platforma, kde lidi streamují hry).

Jiří Štajner, fotbalista, Arsenal Česká Lípa – Práce na zahradě, běh a kolo.

Jan Štokr, volejbalista, Dukla Liberec - Nejvíc času trávím na zahradě. Cvičím se synem, abychom neztloustli. Doháním resty.

Lukáš Valta, fotbalista, Arsenal Česká Lípa – Cvičení, jízda na kole.

Radim Věchet, fotbalista, FK Stráž pod Ralskem – Stavím dům, domácí práce.

Petra Weber, plavkyně, Česká Lípa - Snažím se doma cvičit, protože potřebuju shodit pár kil po porodu. Malá mi dává zabrat. Když je vzhůru, tak před ní blbnu, abych ji zaujala. Doma máme malý bazén, tak v něm chytám cit pro vodu, abych se do toho dostala zpátky.

Pavel Znamenáček, karatista, Sport Relax Česká Lípa – Procházky se psem, cvičení.