Letošní kvalifikace, která se uskutečníla ve čtvrtek dopoledne v jablonecké hale měla rekordní účast. O postup do finálového běhu, který proběhne v rámci mezinárodního mítinku Jablonecká hala se zúčastnilo celkem jedenáct jabloneckých škol.

žáci 1. tříd | Foto: Miroslav Vavřín

Závodů pro žáky prvních tříd základních škol z Jablonce a okolí startovalo 170 žáků a žákyň. O zápalu a radosti mladých nadějí svědčí fotografie ze závodů.

"Byla to skvělá propagace sportu a věříme, že mladí adepti vydrží i do dalších let a u sportu zůstanou," řekl předseda atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris.

Svůj finálový závod poběží školáci na mezinárodním atletickém mítinku Jablonecká hala v sobotu 20. ledna.

"V nabité startovní listině nás čeká skvělá atletika. Mítink začíná ve 14 hodin dálkou žen, pokračuje překážkovými běhy mládeže. Ve tři hodiny se uskuteční kvalifikační běhy mužů a žen na 60 m. Slavnostní zahájení mítinku je plánováno na 16.35 hodin," informoval předseda atletického oddílu.

První bronzovou disciplínou bude v 16,50 koule mužů a pět minut před ní vypuknou rozběhy žen a mužů na 60 m. Závody budou pokračovat v 17,30 rozběhy na 60 m překážek mužů a žen. Finále dálky mužů bude zahájeno v 18,10 hodin. Vrcholem mítinku budou finálové běhy žen v 18,05 a mužů 18:15. Po nich se představí nejrychlejší prvňáci jabloneckých škol. V závěru mítinku proběhnou finále mužů a žen v běhu na 60 m překážek. Mítink uzavřou běhy na 100 m mužů a žen, v nichž vítězové obdrží zlaté cihličky.