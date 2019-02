Karlsruhe (Něm.) – Česká výprava kickboxerů už několik dní bojuje v německém Karlsruhe na Mistrovství světa. V týmu nechybí ani zástupci rádelského Iron Fighters a už si vybojovali první medaile. Zisk dalších může přijít v sobotu, kdy jsou na programu další finále.

Martina Müllerová (vpravo) vybojovala titul v K1. V sobotu bude bojovat o zlato ve fullcontactu. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Tituly mistra světa si vybojovali Martina Müllerová a Petr Záděra. Záděra triumfoval ve fullcontactu, když ve finále porazil skvělého boxera Murphy Conora ze Severního Irska, navíc na krk pověsil také stříbrnou medaili z lightcontactu. Jeho bratr Patrik Záděra vypadl v eliminačních bojích těsně na body.



Martina Müllerová získala zlato v disciplíně K1. Do finále se Müllerová probojovala přes tvrdou boxerku z Nigérie Floru Okebugwu. V dalším zápase zdolala Terrie Schauer z Kanady a ve finále porazila před limitem Nouhi Hadiseh z Íránu. „První kolo bylo docela vyrovnaný, ale ve druhém začala fyzicky odpadat a do třetího už vůbec nenastoupila,“ řekla pár hodin po finále novopečená mistryně světa v K1 Martina Müllerová.



„Martina již dvakrát zůstala před branami finále, začínají se projevovat její zkušenosti. Tentokrát si veze titul a v sobotu nastoupí do finále fullcontactu,“ říká trenér české reprezentace Alois Škeřík.



Müllerová však nebude zdaleka jedinou, koho čeká sobotní finále. Ve plnokontaktní disciplíně, tedy fullcontactu, budou bojovat o zlato ještě Petr Kareš, ten má navíc finále K1, Tomáš Škeřík a šampion Jan Fendrich.