Jablonec nad Nisou – Martina Ptáčková, úspěšná kick boxerka z Jablonce, se vrátila z Petrohradu, kde se jí povedla jedinečná a výjimečná věc.

Kickboxerka Martina Ptáčková z Jablonce nad Nisou si bez diáře nedovede život představit. Má ho nabitý a už ví, co ji čeká nejen v dubnu.... | Foto: Deník / Dagmar Březinová

„Stala jsem se jedinou Evropankou, ženou, která vybojovala a byl jí udělen černý pásek v hand to hand combat, což je sport ozbrojených a speciálních jednotek. Je to skvělé a pořád tomu nemůžu uvěřit. Patří to mezi mé největší úspěchy v kariéře,“ řekla po návratu spokojená bojovnice, která se hned tak nějaké konkurence nezalekne. A potvrdila to i v Petrohradu.