/ROZHOVOR/ Martina a Josef Ptáčkovi z Jablonce jsou úspěšní kickboxeři. Sourozenci spolu trénují, závodí a vyhrávají už několik let. Vozí medaile, tituly a ocenění. A také díky tomuto bojovému umění zažívají nespočet zajímavých zážitků.

Bylo to ME v čem a kde?

Josef: Jednalo se o Mistrovství Evropy v hand to hand combat (sportu ozbrojených jednotek) v Itálii. Atmosféra byla úplně skvělá, tak jako vždycky. Dobrá organizace, férové zápasy a i když se jedná o silnou konkurenci, vždy panuje mezi týmy přátelská atmosféra. To se nám na tomhle sportu líbí. Ano, je to agresivní sport, každý chce vyhrát, ale i tak se týmy podporují a fandí si. Tohle jsme ještě v žádném sportu nezažili.

Martina: Mám ráda respekt a pokoru. Odvážíme si tedy skvělé vzpomínky a to nejcennější, já zlato a brácha stříbro. Trochu mě štve, že si odvážím i nepříjemné zranění, které mě teď limituje. Poranila jsem si ošklivě kloubní pouzdro na palci a léčba nebude tak krátká, jak bych chtěla. Trénovat bez ruky není žádná sranda, hlavně když víte, že za dva týdny začínají výcviky s obranou, ozbrojenými složkami a tak dále. Můj skvělej doktor Michal Burian ze mě vždycky kvete, takže mu raději o svých nejbližších plánech nevyprávím. Na jednu stranu myslím, že už si zvykl. Letos to bude pět let, co mi zachránil po těžkém úraze nohu a vděčím mu za to, že vlastně vůbec ještě sportuji a běhám. Vždycky si na to v ten den, kdy se mi úraz stal, vzpomenu a že už se zase pomalu blíží. Tenhle den je pro mě speciální a každý rok ho slavím. Říkám mu smrťozeniny. Bouchnu šampus, okolo nohy si zavážu symbolickou mašličku a s týmem jdeme na něco dobrého.

Jak jste se na mistrovství probojovali a v jaké kategorii jste se prali?

Josef: Nominovali jsme se oba už dříve na jiných závodech.

Martina: Já jsem strašně těžká. Čím jsem starší, tím mám s váhou větší problémy, a to i navzdory tomu, že jsem hodně důsledná a dodržuji všechno na 100 procent. S bráchou nemáme rádi, když se váha shazuje nezdravě a drasticky, tak jak to dělají ostatní závodníci. Snažíme se vždy upravit jenom stravu. Já jsem tedy zkoušela zhubnout, ale bylo mi fakt dost zle a když mě začalo bolet na srdci a tak, řekla jsem si, že končím. A šla jsem do větší váhovky, tedy bez rozdílu vah. Já jsem hrozně malá opoti ostatním soupeřkám, takže to byla řežba.

Josef: já jsem šel váhovku - 73 kg a řežba to byla taky, jsou to drsní rváčí. Potkat je venku, báli byste se jich. Důležité ale je si věřit a za tím vítězstvím si jít. Viděl jsem třeba zápas Poláka, který způsobil otřes mozku svému soupeři, dal mu k.o. a ten se sesunul dramaticky k zemi. Já jsem s tím Polákem šel další zápas, on byl po tom sestřelu svého soupeře hrozně nabuzený, já jsem to ale zvládl a ukončil ho na páku na zemi. Z toho máme radost.

Kolik bylo závodníků?

Josef: U nás je to tak, že máme pavouka. To znamená, že jdeme vyřazovacím systémem. Pokud prostě člověk prohraje s prvním člověkem hned v prvním kole, vypadává a jede domů. Nejdřív se musí dostat do základní skupiny, pokud projde, postupujeme právě tímto pavoukem. Funguje to tak, že člověk musí vyhrát nejdříve okresní závody, mezinárodní, pak musí být v reprezentaci a když se nominuje, jede. Martina: Já jsem ve skupině měla třeba Albánku, Bulharku, Italku, Španělku…Josef: V mojí pak byl např. Němec, Švýcar, Polák, Moldavec. Někdy nám naše okolí přijde vtipné, řeknou si, to chodíte třeba jenom pět zápasů? Jenže ono je to hrozně moc. Člověk je neuvěřitelné rozsekaný už od toho prvního, a samozřejmě s dalšími se to jen a jen zhoršuje. S otřesem mozku, zlomenou páteří se pak do dalších zápasů nastupuje asi dost špatně.

Kdo byl pro vás největším soupeřem?

Martina: Asi Bulharka, neřekla bych, že největší, ale určitě pro mě nejpříjemnější a nejzákeřnější… a to i navzdory tomu, že jsem ji vždycky porazila. Je velmi vysoká a taktická a já nemám vysoké soupeře ráda. Snaží se mě držet na dálku, protože já hodně tlačím dopředu a jsem agresivní. Mám takové heslo - ani o krok zpátky. To znamená, že i kdyby byl střet jakkoliv nepříjemný, prostě neuhnu, necouvnu zpátky. Všichni mě mají za blázna, ale to je mi jedno. Vždycky říkám, že život bolí a že bolest je kámoš.

Josef: Nejhorší soupeř byl pro mě Moldavan, tedy finále. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale udělal jsem hloupost a tím pádem přišel o první místo. Ještě se na tím vším zamyslím a zanalyzuji, co šlo udělat lépe. Němec byl také obtížný, výborně boxoval. Já se spíše specializuji na boj na zemi, tam je má doména.

Byli tam i jiní Češi?

Ne, dostali jsme se tam jenom my.

Udělali jste nějaké chybičky nebo naopak, co se povedlo nejvíc?

Martina: Ano, člověk vždycky může udělat spoustu věcí líp. Co se týká mě, já jsem zbytečně dlouho vyčkávala, v prvním zápase jsem byla zbytečně moc opatrná a jeden útok soupeřky jsme zaspala. Jinak jsem ale měla před soupeřkami náskok a jednu jsem poslala do počítání. Když jsem se rozzávodila, pak už jsem byla rozjetá a bylo všechno v pohodě. Největším kritikem je náš táta, který si samozřejmě všimne všech chyb, takže když mi všichni gratulovali, táta na nás řval, co jsme mohli udělat líp. No, každopádně má pravdu. V zápasech jsem se jinak cítila fajn, navzdory tomu, že jsem hodně pracovně vytížená a na trénování je méně času než dříve.

Josef: Já jsem měl myslím natrénovano dobře, ale mohl jsem mít lepší fyzičku. V současné době končím školu, píšu bakalářku a tak dále, tak svou pozornost také musím více dělit.

S jakými plány jste tam jeli?

Martina: Upřímně? Byly to první závody, které jsem vůbec neřešila, a to i navzdory tomu, že to bylo mistrovství Evropy. Bylo to asi i tím, že jsem před odjezdem měla takových věcí k řešení, že jsem se vůbec nestresovala, co bude nebo nebude. Poprvé v životě mi to bylo úplně jedno a cítila jsem nadhled. První stres jsme pocítila jen pár minut před začátkem prvního zápasu, pak už vůbec. V poslední době zjišťuji, že stres není prostě k ničemu dobrý, jen mě odvádí od čistých myšlenek a soustředění, které potřebuji.

Josef: Já jsem chtěl určitě vyhrát, mrzelo by mě, kdyby to nedopadlo. Jenže tak to prostě v tomhle sportu je, i když máte třeba dobře natrénováno, nesoustředíte se chvilku, soupeř vás třeba špatně praští a vy skončíte s celoživotními následky.

Patříte mezi profesionály nebo amatéry?

V hand to hand to takhle rozdělené nemáme, nastupujeme všichni společně. My se sestrou se sportem neživíme. Ostatní soupeři se, ale sportem živí. Jsou na vojenských školách, v armádě, u ozbrojených složek, dělají ochranky, většinou jsou to členové národních gard a speciálních jednotek.

Dá se takovým sportem uživit?

Martina: Pokud bychom byli v zahraničí, tak ano. Hlavně tam, kde je hand to hand národním sportem. Člověk by tam měl podmínky, o kterých by se mu asi nikdy nesnilo. Komu by se nelíbilo dostat vilu, auto, skvělý plat a všechno, na co si člověk ukáže. Máme to moc rádi v Uzbekistánu. Je to tam úplně neuvěřitelné. Mě tam berou jako národní hrdinku a starají se tam vždycky o mě jako o princeznu.

Josef: Já to vidím úplně stejně jako sestra. Uzbekistán je naším druhým domovem.

Jaké máte další sportovní a osobní mety?

Martina: Cítím, že už se pomalu dostávám do věku, kdy je pro mě sport stále důležitý, a tak tomu bude vždycky, ale už to není nic, před čím bych si sedla na zadek. Jasně, pořád mám spoustu plánů, jak sportovních, tak už i pracovních. Pohybuji se na pomezí bezpečnosti a diplomacie. Mám spoustu věcí, které mi dělají radost. Mám rádost, že jsme byli pozváni na audienci k Dalajlámovi, je skvělé, že nás má ráda britská královská rodina. Minulý rok jsem od nich dostala dopis a tenhle rok se dokonce osobně uvidíme. Dostala jsem se do KASOTC (centrum krále Abdulláha - tj. nejlepší protiteroristické centrum na světě), náš projekt se šikanou třeba budeme prezentovat na mezinárodním kongresu, na setkání škol z celé ČR. Dostala jsem nabídku stát se první konzulkou ČR pro Uzbekistán. Je toho strašně moc a jsem za to moc vděčná. Teď už zase míříme třeba na výcvik do Izraele. A k tomu mám nejlepšího parťáka - bráchu. Všechny věci děláme společně.

Josef: Já třeba dodám ještě to, že nás podpořil nejúspěšnější boxer v historii, Manny Pacquiao, dostat od něj dopis a že nám přeje hodně štěstí, není úplně špatné. Také připravujeme své svěřence na mezinárodní závody. Máme svůj skvělý rodinný tým.