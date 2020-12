Rok se blíží pomalu, ale jistě ke konci, a tak je na čase se začít připravovat na ten nadcházející.

A sourozenci Ptáčkovi, Martina a Josef, už na tom pracují. Oba jsou úspěšnými závodníky a reprezentanty v bojovém umění. A oba to chtějí dotáhnout daleko.



SMĚR ASIE A ITÁLIE

„Příští rok by nás měly čekat velké turnaje, bratra v Itálii a mě v Asii,“ říká Martina a dodává: „Uvidíme, co covid. Trochu se, ale bojím, v jaké budu kondici. Podmínky pro trénování nejsou kvůli pandemii optimální. Tělocvičnu, kam chodíme, máme i přes mírné uvolnění zavřenou.“



S ROUŠKAMI TO DAJÍ

Možná ale právě tato situace bude pro Ptáčkovi i k něčemu dobrá. „Když zvládneme toto, pak už všechno. Trénink ve sněhu bude jistě zajímavý. A pokud seženeme nějakou garáž, tak s rouškami to bude taky zajímavé,“ dodává mladší bratr Pepa. Aspoň ale bude padat hezky do měkkého sněhu, hned ho napadla alespoň jedna výhoda takové neobvyklé zimní přípravy.



VE TMĚ A TAKY V MRAZU

„Nejhorší na trénování venku je fakt, že se člověk nikdy nezahřeje. Máme doma sice nějaké vybavení, ale atmosféru tělocvičny to nenahradí. Bouchám sice do pytle, ale jsem úplně zmrzlá, a tak ani občas nevím, co dělám. A přitom je ještě tma. Přes den jsme většinou ve škole nebo máme práci, takže se k tréninku dostaneme až v podvečer,“ vylíčila „lahůdky“ trénování na čerstvém vzduchu úspěšná kick boxerka Martina, která má na kontě řadu nejen domácích, ale také i světových titulů.



PROJEKTŮM SE DAŘÍ

Ptáčkovi věří, že se situace brzy zlepší. Radost jim dělají jejich projekty, kterým se opravdu daří.

„Nejvíce se nyní věnujeme našemu projektu proti šikaně, který se jmenuje Šikana do klece. Postupně se rozšiřuje do různých zemí. Problém většiny škol ale je, že říkají, že s šikanou problém nemají. Pak k nám ale přijdou a zjistíme, že tomu tak ve skutečnosti není,“ shodují se sourozenci.



BUDOU MÍT CENTRUM

V příštím roce Martina a Pepa plánují dodělat svoje centrum proti šikaně, kde budou mít všichni, kteří mají pocit, že je něco takového ohrožuje, dveře otevřené.

„Máme tu výhodu, že jsme dětem věkově blízko a berou nás jako kamarády, což je důležité pro navázání bližšího vztahu. Je skvělé, že probíhají domluvy ohledně spuštění našeho klipu, což je symbol naší kampaně, jako reklamu před filmovým představením v kinech,“ říká Martina.



POMOHOU I V KINECH

A Pepa se přidává: „Snad se tedy kina brzy otevřou, aby klip vidělo co nejvíce mladých. Také bude již připravena kolekce nákrčníků, která by měla na tento problém upozorňovat.“ Sourozenci Ptáčkovi si ale také užívají předvánočního času. „Teď jdeme péct perníčky, přece jenom jsou Vánoce už za dveřmi. Držte nám palce, ať se povedou a stejně tak naše poslední plány na zbytek roku,“ říkají s úsměvem.