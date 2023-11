Josef a Martina nadchli i královskou rodinu ve Spojených arabských emirátech. A také dostali pozvání od Dalajlámy. Úspěšní jablonečtí sportovci mají za s sebou řadu vynikajících výkonů. Medaile vozí z celého světa. A hodlají v tom ještě dlouho pokračovat.

Sourozenci Ptáčkovi a jejich úspěšní svěřenci | Foto: archiv MP

Dalším velkým úspěchem skončila cesta jabloneckého Josefa Ptáčka a jeho týmu do uzbecké Urgenče. Město nedaleko Karakalpakstánu hostilo mistrovství Asie organizace WUCSA. Šampionát probíhal v několika disciplínách. Šampionátu se zúčastnila celá plejáda špičkových zápasníků z celého světa. Prim hráli asijští sportovci. Ve velké konkurenci se neztratil ani Josef Ptáček, který bojoval v kategorii grapplingu do 75 kg a získal titul asijského šampióna. Tímto se nominoval na mistrovství světa v následujícím roce. Pepa byl na turnaj velice dobře připraven. Vždyť poslední měsíce věnoval převážně učení a přípravě na šampionát. Obojí se vyplatilo a Pepa mohl slavit další velké vítězství. Třešničkou na dortu může být i fakt, že všechny své zápasy včetně finále zakončil před časovým limitem a jeho styl zaujal řadu lidí.Zároveň byl Josef slavnostně jmenován evropským prezidentem světové organizace. Oba tyto mimořádné úspěchy se určitě v budoucnu projeví v jeho další ať už sportovní či funkcionářské činnosti. Součástí turnaje byla i celá řada doprovodných akcí. Celou vítěznou cestu zakončil ve Švýcarském Curychu.

Historický zlom má za s sebou také jeho sestra Martina Ptáčková.

Martina pokračuje v této sezóně opět skvělými výkony i výsledky v disciplíně Hand to Hand combat. Po titulu na Mistrovství Evropy v Itálii se zúčastnila v této disciplíně i na Mistrovství světa. To se konalo až na druhém konci světa v hlavním městě Kazachstánu – Astaně. Mistrovství bylo opět výborně připravené, jak po stránce organizační, sportovní, tak i svým doprovodným programem.Českou republiku reprezentovala Martina Ptáčková se svým rodinným týmem. Nejdříve se z předkol kvalifikovala přes Kyrgystánku a Kazašku do hlavního pavouka. Tam porazila další domácí závodnici v nervy drásajícím boji i prostředí. Vydala se ze všech sil a v semifinále už nedokázala zvítězit. Ale i 3.místo a další medaile z Mistrovství světa je opět obrovským úspěchem. Ještě nikdy se nestalo, že se Martina vrátila s prázdnou – tedy bez medaile.

Dalším mimořádným úspěchem bylo vybrání Martiny jako nejvyšší představitelky H2H pro Českou republiku. Je to velká čest i zodpovědnost. Pikantní je, že je jedinou ženou ve vedení této organizace a zároveň reprezentační trenérkou

"S bráchou jsme se shodli, že tento rok patří mezi nejúspěšnější, ale zároveň nejnáročnější roky vůbec. Stalo se toho tolik. Například nyní jsme se vrátili z Rumunska z Transylvánie z Brašova, kde naši svěřenci bojovali o pásy mezinárodních šampionů v disciplínách jako je například hand to hand, grappling či třeba kickbox. Celkem jsme jako Česká republika získali 8 vítězných mistrovských pásů. Také jsme jako tým zabodovali na domácí scéně, dostali jsme se mezi čtyři nejúspěšnější kluby v České republice, z čehož máme také velkou radost," vyjmenovala úspěchy Martina.

"Svojí činností jsme nadchli i královskou rodinu ve Spojených arabských emirátech, dostali jsme pozvání od Dalajlámy apod. Už se těšíme na příště rok a naše další plány. Také Vám všem, kdo nám držíte palce a fandíte, děkujeme za podporu, které si moc vážíme," dodal bratr Josef.