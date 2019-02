Radostné atletické přebory mladšího žactva

Jablonec. N. - Srdce každého příznivce atletiky, který přišel v neděli na jabloneckou Střelnici do haly, muselo zaplesat, když viděl rozzářené oči a bojovnost více než tří stovek dětí ve věku od 8 do 13 let s ohromným zápalem běhat a skákat.

Ilustrační foto | Foto: Petra Slámová

V hale se totiž konaly Krajské přebory mladšího a nejmladšího žactva v atletice. Jednalo se opravdu o velkozávody, neboť se uskutečnilo více než sedm set startů, protože většina závodících absolvovala dva i více atletických závodů. Například ve skoku dalekém startovalo 46 a v hodu medicinbalem 45 dívek. Přebory perfektně organizovali ředitel závodů Ing. Pavel Procházka a hlavní rozhodčí Eva Rektorysová. Z plejády nadějných výkonů si zaslouží vyzvednout trojnásobné vítězství Barbory Zákonovové z Mladé Boleslavi, a to v bězích na 60 m a 150 m a ve skoku dalekém, jabloneckého Tomáše Pulíčka v běhu na 60 m překážek, v běhu na 300 m a ve skoku dalekém a Vojtěcha Krykorky z Desné, který vyhrál běhy na 60 m a na 150 m, a ve skoku dalekém byl druhý, dále běh na 50 m Dominika Kaspera z 5. ZŠ Jablonec, běh na 60 m překážek Michaely Galuszkové z Desné, skok vysoký Terezy Rejzkové z Jablonného a hod medicinbalem jabloneckého Marka Mikuly. Jednotlivé disciplíny vyhráli: Mladší žáci: Běh na 60 m a běh na 150 m Vojtěch Krykorka (TJ Desná) v časech 8,55 sec. a 21,51 sec., běh na 300 m Tomáš Pulíček (TJ LIAZ) časem 46,61 sec., běh na 800 m Dan Bárta (ŠAK při 5. ZŠ Jablonec) za 2:41,72 min., běh na 60 m překážek Tomáš Pulíček časem 9,71 sec., skok vysoký Lukáš Preisler (TJ LIAZ) 138 cm, skok daleký Tomáš Pulíček skokem 465 cm, vrh koulí Josef Egrt (AC Syner Turnov) vrhem 12,76 m a štafety 4 x 150 m TJ LIAZ Jablonec v sestavě Pulíček, Klust, Preisler, Rapp v čase 1:31,06 min.

Mladší žákyně: Barbora Zákonovová (AC Mladá Boleslav) běhy na 60 m v čase 8,65 sec. a na 150 m za 21,93 sec. a skok daleký skokem 456 cm, běh na 300 m Tereza Vokálová (TJ Desná) časem 49,15 sec., běh na 800 m Natálie Kuželková (AC TJ Jičín) za 2:47,33 min., skok vysoký Tereza Rejzková ( SK ZŠ Jablonné v Podještědí) skokem 151 cm a štafeta 4 x 150 m AC Česká Lípa (Rejcheltová, Kalvová, Bracháčková a Kulíková) v čase 1:31,48 min.

Elévky: Běh na 50 m Simona Mercziová (TJ Slovan Varnsdorf) v čase 8,07 sec., Tereza Patočková (TJ LIAZ Jablonec) skok daleký výkonem 403 cm, hod medicinbalem hodem 9,55 m a čtyřboj ziskem 1.203 bodů. Elévové: Dominik Kasper (ŠAK při 5. ZŠ Jablonec) běh na 50 m v čase 7,96 sec. a skok daleký 406 cm, hod medicinbalem Marek Mikula (TJ LIAZ Jablonec) hodem 9,75 m, čtyřboj Jan Trafina (AC Slovan Liberec) 826 bodů.

Pořadí oddílů: 1. TJ LIAZ Jablonec 156 bodů, 2. AC Slovan Liberec 85 bodů, 3. TJ Desná 57 bodů, 4. AC Syner Turnov 52 bodů, 5. ŠAK při 5. ZŠ Jablonec 41 bodů, 6. TJ Slovan Varnsdorf 31 bodů, 7. AC Česká Lípa 30 bodů, 8. DDM Cvikováček Cvikov 25 bodů, 9. AC Jablonec 24 bodů, 10. TJ AC Jičín 23 bodů, 11. AC Mladá Boleslav 21 bodů, 12. SK ZŠ Jablonné v Podještědí 12 bodů.

Z pořadí oddílů vyplývá, že nejmladším atletům se věnuje největší péče v jabloneckém okrese. V atletickém oddíle Tělovýchovné jednoty LIAZ Jablonec je to trenérka Eva Mikulová, které při tréninku více než 60 dětí pomáhají Jana Skalická, Leona Štrynclová a Martin Heinl, v Desné se již řadu let věnují dětem Dáša Michková a Martin Galuszka, na 5. ZŠ je to trenérka Dana Jandová.

Autor: Václav Poláček