Je sice malá postavou (162 cm), ale na palubovce začala podávat velké výkony. Basketbalistka Kateřina Zeithammerová v létě přestoupila ze Slovanky do Hradce Králové a v Chance ŽBL si na podzim vedla znamenitě. Díky tomu si vysloužila premiérovou pozvánku do reprezentace. A i tam se uvedla velmi dobře. Nejenže v Nizozemsku nakoukla do hry, ale k vítězství českého týmu 71:66 v kvalifikačním duelu o ME přispěla šesti body, když proměnila dva trojkové pokusy.

Katko, do klubu jste se vrátila po reprezentační premiéře. Jaké dojmy z ní máte?

Jsem hlavně ráda, že jsem tam mohla být a posbírat nějaké zkušenosti, protože si myslím, že mi to do budoucna pomůže.

První pozvánka, první start, první vítězství i první body. Nezní to až pohádkově?

Určitě. Nečekala jsem, že bych dala nějaké body. Takže jsem byla ráda, že to bylo takové plus k tomu, že jsem mohla nastoupit a zkusit si takhle první zápas v repre žen.

Když jste byla nominována mezi dvanáctku hráček k zápasu, věřila jste, že naskočíte?

No, jelikož jsem tam byla jako druhá rozehrávačka, tak jsem to asi i trochu čekala. Druhá rozehrávačka tam totiž jiná nebyla. Ale nebyla jsem si tím jistá. Rozhodně jsem však nečekala, že to přijde tak brzy.

Nizozemkám v Almere chyběly dvě důležité hráčky. Kdyby v únorové odvetě, která bude rozhodující, některá z nich nastoupila, byl by to těžší zápas než tam?

Chyběla jim jejich hlavní rozehra, takže to je určitě něco, co je pro ně důležité a úplně jim to změní hru. U nich to bylo rozhodně znát. Možná to bude těžší zápas, ale naší výhodou zase bude domácí prostředí. Ať tak či tak, pevně věřím ve vítězství.

Úspěšná premiéra trenérky Ptáčkové. ME přiblížila také debutantka Zeithammerová

Má na vaší účasti v nároďáku velkou zásluhu především to, jak jste letošní sezonu v Hradci rozjela?

Myslím si, že určitě, neboť se mi teď začalo střelecky dařit víc než dřív. Začala jsem více střílet z dálky a hlavně mi to tam začalo padat. Podle mě je to i díky střeleckým tréninkům v Hradci a tím, že se obecně na střelbu zaměřuju víc než dřív.

S průměrem přes 15 bodů na zápas jste v lize nejlepší z českých hráček. To jste asi nečekala, že hned po přestupu se vám až takhle bude dařit, že?

Přesně tak. Naopak, bála jsem se, že si špatně budu zvykat na nové prostředí, protože mě vždycky déle trvá, než se někde rozehraju, aklimatizuju a tak. Takže jsem ráda, že se to takhle rychle povedlo.

Jak na vás působí trenérka Ptáčková? Má vás v Hradci, odkud vás vytáhla do národního týmu. Cítíte, že pod ní zaznamenáváte výkonnostní progres?

Ano. Chce po mne, abych víc střílela. Víc se mnou teď pracuje, takže to se na tom určitě projevuje. Celkově cítím posun. Chce po mě věci, které po mě dříve ostatní tolik nechtěli – střelba, přihrávky a další. Přijde mi, že na něčem pracujeme víc, než jsem na to byla zvyklá.

Hraje roli i důvěra trenérky? Když víte, že ji máte?

Jo jo, cítím právě důvěru. To se vám pak hraje mnohem líp.

V létě jste se v rámci ligy přesunula do lepšího týmu, teď jste se dostala do reprezentace. Co bude následovat po pomyslných schodech nahoru?

(zasměje se) To vám vůbec nedokážu říct. Nevím, co by mohlo být dál. To bude asi takové překvapení.

Český tým (Kateřina Zeithammerová - č. 1)Zdroj: FIBA

Co třeba zahrát si na mistrovství Evropy?

Byla bych moc ráda, kdybych měla tu možnost. Rozhodně se budu snažit o to, abych měla tu možnost.

S hradeckým týmem budete hrát ligový duel po měsíční přestávce v sezoně. Není to moc?

Podle mě to je dlouhá pauza, ale co se dá dělat. Teď spolu trénujeme týden a jdeme do zápasu, tak snad to zvládneme. Sobotní utkání proti Žabinám bude pro nás pořádnou prověrkou, neboť je to těžký soupeř.

Brňanky obhajují stříbro, mají silný tým, ale u nich jste prohrály jen těsně. Jaký očekáváte duel a je ve vašich silách jim vrátit porážku?

Proč ne, hrajeme doma, což by pro nás mohla být alespoň nějaká výhoda. Na druhou stranu budeme mít o trochu menší tým než Žabiny. Asi se budeme snažit hrát rychle a uvidíme, jestli nám to půjde tak jako na Žabinách, kde se hrálo vyrovnaně, nebo dokonce vyhrajeme.

Královéhradecká rozehrávačka Kateřina Zeithammerová střílí trojku za reprezentaci ČR během duelu v Nizozemsku.Zdroj: FIBAKdyž mluvíte o menším týmu, tak vy osobně jste takřka vždycky nejmenší na hřišti a některé soupeřky jsou třeba o dvacet až třicet centimetrů vyšší. Jak se vám proti nim hraje, třeba když chodíte do nájezdů na koš?

Není to úplně lehké, ale právě proto teď spíš pracujeme na té střele, abych se nedostávala tolik pod koš na ty vysoké hráčky.

Dá se tedy očekávat, že teď budete sázet hlavně trojky?

(zasměje se) Kéž by. Snažím se o to.

V Hradci je poslední roky zvykem, že se získávají medaile - v lize, v poháru či v dalších soutěžích. Je to důvod, proč jste zamířila právě tam?

Hlavní důvod byl, abych se posouvala ve hře. Jak jste zmiňoval, tabulkově je to lepší tým a já se chtěla posunout někam dál, kde budeme hrát vyrovnanější zápasy. Medaile je určitě taky taková vidina, ale celkově chci posbírat více zkušeností.

Přestože vás od začátku sezony trápily absence na pozicích pivotek, má tým na to, aby i letos atakoval „bednu“?

Domnívám se, že ano. Teď jsme i trošku posílily na pivotovi, přišla k nám nová hráčka, tak snad to bude dobré.