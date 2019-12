„V lednu chci absolvovat několik závodů. Čekají mě dva velké, už 11. ledna v Seefeldu Kaiser Maxmilian lauf a Marcialonga. To je největší a nejdelší běžkařská událost v Itálii. Účastní se jí až 7000 závodníků na tratích 70 nebo 45 km. V únoru si určitě nenechám ujít doma Jizerskou padesátku,“ řekl její pravidelný a navíc vždycky úspěšný účastník.

Míří i do Skandinávie

Stanislav Řezáč má v plánu se opět účastnit skandinávských závodů, mezi které patří tradiční závod ve Švédsku, Vasaloppett. Ten se jede na trati dlouhé 90 km. Zajímavá je pro něho výzva k účasti na Birkebeinerrennetu v Norsku nebo na Ylläs-Levi, který se jede ve Finsku. Na dálkové závody se úspěšný Jablonečák připravoval částečně už v létě, Ostrá příprava odstartovala od září.

Trénoval v domácích podmínkách, ale i v zahraničí. Přesto, že žije na Bedřichově, tak zatím mu Jizerské hory nenabízejí žádné sněhové podmínky, na kterých by mohl ladit formu.

Největší úkol, který si pro tuto sezónu dal, je uspět v Jizerské padesátce. „Tu bych chtěl zajít dobře, vydržet jet v přední skupině závodníků. A dalším závodem, ve kterém chci dobře zazávodit je Vassův běh a také Ylläs-Levi ve Finsku. To je velmi těžký závod, můžu ale říct, že mi sedí,“ řekl laufař. První závod, který bral jako součást přípravy, jel už 1. prosince v italském Livignu. „Bral jsem to tréninkově. Trochu mě bolela noha, tak to bylo na výkonu znát. Podle mých představ to nebylo, dobře jsem jel páteční prolog, ale v neděli jsem cítil, že nemám ještě takovou formu, s jakou bych si představoval jít do sezóny,“ dodal Řezáč.