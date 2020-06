Po nucené koronavirové přestávce se jablonecký Blesk představil v domácím prostředí poprvé začátkem června. A doma se mu zatím dařilo, nevyšel mu pouze jediný zápas. Svůj podíl na výborných výsledcích má také Karel Riedl.



Co říkáte domácí premiéře?

Utkání dopadla skvěle, odcházet s výhrami proti silnému soupeři je ideální start sezóny.

Na jakém postu jste hrál?

Nadhazoval jsem. Ze začátku se mi nedařilo správně umisťovat nadhozy a třeba tým Hroch, který byl velmi agresivní na pálce, je dokázal potrestat silnými odpaly. V průběhu zápasu jsem se dokázal srovnat a to nám pomohlo se dostat do vedení.

Baseball je váš první sport?

Za mlada jsem vyzkoušel více sportů, například fotbal, floorbal, ale nakonec jsem skončil u baseballu.

Kde všude jste baseball hrál?

Začal jsem s baseballem v osmi letech v Blesku, reprezentoval jsem severočeský kraj na olympiádě dětí a mládeže a od 17 let hraju v první lize. Občas ještě naskočím do juniorské extraligy, kde hraji za Eagles Praha.



Co se vám na baseballu líbí?

Na baseballu mám rád, že před každým nadhozem už víte, jaké situace mohou nastat, s odpalem pak už stačí ji správně zahrát. Celkově zkušenosti a strategie vám mohou pomoci získat výhodu nad soupeřem.



Jaké ambice má Blesk?

Myslím, že jako každý tým, chceme vyhrát naši ligu. Hlavně po minulém roce, kdy jsme po dlouhém souboji s Frýdkem-Místkem skončili druzí. O postup do extraligy se také chceme porvat. V letošní sezóně je extraliga ochuzena o zahraniční hráče, tak myslím, že máme šanci místo získat.



Vnímáte při hře fanoušky?

Velmi rád slyším povzbuzování fanoušků, jsou to právě oni, kdo dělá domácí hřiště domácím. Vytvářejí skvělou atmosféru a zápasy bez nich by nebyly ono.

Můžete v krátkosti vysvětlit princip hry a bodování?

Hrají proti sobě dva devítičlenné týmy, které se střídají na pálce a v poli. Pálící tým je v útoku a tým v poli chytá odpaly a brání pálkařům skórovat. Po devíti výměnách zápas končí a vyhrává tým s nejvíce body. V případě remízy se hraje do rozhodnutí.



Kolik družstev má Blesk a v jakých soutěžích hrají?

Blesk Jablonec má deset družstev, mezi která patří mimo dvě mužská i několik dětských do patnácti let a dvě ženská softballová. Členů máme okolo 150.



Jak si týmy Blesku vedou?

Muži i ženy hrají druhé nejvyšší ligy, ve kterých se umisťují vysoko. Každý rok bojujeme o pohár, ale ten se nám posledních pár let vyhýbá, snad to letos vyjde.

Ovlivnila situace kolem korona viru fungování klubu?

Baseball má výhodu, že se dá trénovat v malé skupině, nebo i samostatně. Tím, že sezóna ještě před korona virem nezačala, došlo jen k jejímu posunutí. Mohli jsme trénovat déle a také dokončit stavbu softballového hřiště a nového zázemí.



Odkdy je baseball v ČR?

Po vzniku Československé republiky byly první sporty s pálkou přivedeny YMCA (křesťanské sdružení mládeže). Během 20.-30. let se hrálo na vysokých školách a baseball patřil mezi univerzitní sporty. Po revoluci začalo vznikat více týmů mimo školy. Jablonecký Blesk bude za dva roky slavit už třicet let.



Kolik je v České republice klubů jak si vede Blesk?

V mužské kategorii deset týmů, v extralize a sedm v první lize. Dětských týmů více. Některé teď mají jen mládežnické kategorie s plánem zapojit se v budoucnu i do mužské ligy. S počtem členů si vedeme nadprůměrně. Máme hodně malých kluků, kteří už snad za pár let budou hrát s námi.