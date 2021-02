Říká se, že kdo chce dělat biatlon, musí nejdříve zvládnout běh. Markéta, mezi přáteli nazývána přezdívkou Makula, není první ani poslední, kdo ze zdejšího běžeckého oddílu odskočil do biatlonu. Ostatně, s přítelem a reprezentačním trenérem biatlonu Markem Lejskem se sem odstěhovala i Veronika Vítková, další biatlonová hvězda.

Jestliže první krůčky a bruslení na běžkách absolvovala v Janově, dojížděla Markéta na Základní školu Arbesova v Jablonci. „Pamatuji se na ni, byla nejen sportovně založená, ale i výtvarně nadaná,“ vzpomněla si někdejší Markétina třídní učitelka Iva Vacková.

Po páté třídě přeskočila do víceletého gymnázia u Balvanu v Jablonci. „Byla to šikovná holka. Obdivuji ji, protože dokázala skloubit studium a vrcholový sport, vždyť Markéta patřila ve své věkové kategorii ke špičce už v době, kdy navštěvovala poslední ročníky gymnázia,“ poznamenal ředitel gymnázia Jiří Kozlovský.

Někdejší třídní profesor Julius Krupčík popsal, že Markéta patřila mezi průměrné žáky. „Ničím nevybočovala, kromě sportu nevynikala,“ sdělil. I jeho ale samozřejmě těší, kam to jeho bývalá studentka dotáhla. „Věřil jsem, že z ní bude něco jako druhá Gábina Koukalová, myslím tedy výsledkově. A je to tady,“ doplnil Krupčík.



Markéta ráda fotografuje. Koně i svět z koňského hřbetu. Zvířata miluje ale tak nějak komplexně. Dokonce se o nich chce učit, konkrétně v oboru Rehabilitace a asistenční práce se zvířaty na české zemědělské univerzitě v Praze, kde si ale studium zatím pozastavila z důvodu časové náročnosti aktivit spojených s biatlonem a biatlonem samotným. Se studiem musí začít do tří let, což vychází na rok 2022, kdy plánuje po zimní olympiádě v Pekingu skončit s biatlonem. V budoucnu se tak bude moci věnovat například výcviku vodících psů, hipoterapii nebo canisterapii. Jo - a věří na jednorožce.