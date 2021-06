Velmi důležitý turnaj čeká o víkendu jablonecké basketbalistky TJ Bižuterie. Po dlouhé a neplánované pauze se konečně taky dočkaly. Pravidelně trénují. A konečně si zahrají na domácí palubovce turnaj. A půjde jim v něm o hodně.

Jablonecký trenér. | Foto: Dagmar Březinová

Federace se rozhodla, že dá šanci dalším týmům a rozšíří nejvyšší soutěže o dva další. A to se může týkat také jabloneckých hráček, svěřenkyň trenéra Jana Čmejrka. „Jsme pozvaní do baráže. A 12. a 13 června pořádáme v jablonecké sportovní hale v Podhorské ulici turnaj. Už se přihlásilo pět týmů z celé republiky. Hraje se systémem každý s každým. A dva nejlepší postupují do nejvyšší soutěže juniorek. A za týden na to, 19. a 20. června jedeme s kadetkami do Prostějova. Děvčata tam sehrají také důležitý turnaj, který se ale hraje dvoukolově. A i z něho dva nejlepší postupují do vyšší soutěže,“ popsal naděje jabloneckých basketbalistek jejich kouč.