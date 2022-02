A to všechno v sedmnácti letech. Přitom začínal s hokejem. Severočeši mají jistotu předkola play-off, jejich mladý střelec ale kouká ještě výš. „Rozhodně chceme jít do čtvrtfinále. Pak uděláme všechno pro to, abychom se dostali mezi čtyři nejlepší celky,“ má jasno mladík, jehož zálibou je Rubikova kostka a další hlavolamy.

Filipe, v posledním utkání proti Brnu jste nasázel tři branky. Jaké to byly góly?

Vlastně byly jako přes kopírák. Na všechny góly jsem dostal nahrávku z pravého mantinelu přes osu hřiště od spoluhráče, se kterým si perfektně herně rozumíme. Mrknul jsem, kde je volné místo a pak už jen stačilo trefit branku.

Aktuálně jste nastřílel 32 branek. To z vás dělá nejlepšího střelce celé Superligy. Dobrá práce.

Rozhodně jsem to nečekal. Jasně, věřil jsem si, že nějaké góly dám. Ale že jich bude tolik a že budu do posledních chvíle bojovat o nejlepšího střelce Superligy jsem fakt netušil (smích).

Který gól byl zatím podle vás ten nejlepší?

Nejhezčí byl určitě gól na 6:5 v domácím zápase proti Ostravě. Přečetl jsem nahrávku protihráče, vyrazil dopředu a vymetl levou šibenici. Byl to vítězný gól zápasu a zároveň jsem tím i završil hattrick. Na druhou stranu, „šmudlu“ jsem dal proti Vítkovicím. Našel jsem si místo v předbrankovém prostoru a míček jen tak tak zapadl brankáři mezi nohama do brány. (smích)

V osmnácti je důležitý. Změnil jsem svůj styl hry a přineslo to ovoce

S Libercem máte jistotu předkola play-off. Jste spokojený s tím, jak se sezona vyvíjí?

Určitě. Plnit cíl, který jsme si určili před začátkem sezóny, tedy porážet soupeře, kteří se nacházejí v tabulce pod námi, se nám daří skvěle. K tomu odehráváme dobré zápasy s výše postavenými týmy a pereme se s nimi o body.

Kam byste chtěli letos dokráčet?

Rozhodně chceme projít přes předkolo play-off a dostat se do top osmičky. Poté uděláme vše, co bude v našich silách, abychom se buď dostali do semifinále anebo minimálně odehráli co nejvíce kvalitních zápasů ve čtvrtfinálové fázi.

Pojďme k vám. Jak jste se vůbec dostal k florbalu? Co vás na něm baví?

Já jsem od svých pěti let hrál hokej u Bílých Tygrů,. Vydržel jsem až do dorostu. Florbal je hokeji v něčem podobný, a tak jsem na základní škole začal navštěvovat kroužek, protože pohyb mě vždy bavil a baví. Později jsem se bohužel z důvodu náročnosti skloubit oba sporty musel rozhodnout, kterou cestou se vydám dál. Vybral jsem si florbal a nelituji. Našel jsem si zde spoustu dalších skvělých kamarádů a získal druhou velkou rodinu. Mám rád týmové sporty a soutěživost, což florbal naprosto splňuje. Baví mě se neustále zlepšovat a někam se posouvat.

Podle věku si tipnu, že někde studujete. Je to tak?

Správně. Momentálně studuji druhý ročník na Gymnáziu Jeronýmova. Dříve jsem chodil tři roky na gymnázium F. X. Šaldy se speciálním zaměřením německého jazyka. To jsem se ale rozhodl opustit, protože by mohly nastat komplikace stíhat sport a studium dohromady. Ještě nevím, čím bych se chtěl živit. Já moc nejsem ten typ člověka, co by měl už všechno naplánované takhle dopředu. Mám toho ještě spoustu před sebou, zatím to řešit nechci, ale vím, že jednou to přijde. (smích)

Svět už dva roky silně ovlivňuje covidová doba. Jak to vše vnímáte? Jste očkovaný?

Vnímám to jako životní zkušenost, která doufám, se už nebude v takovém rozsahu opakovat a blíží se ke konci. Určitě to není jednoduchá doba a pevně věřím, že to všichni zvládli a stále zvládají. V očkování věřím, je to určitě jeden ze způsobů ochrany před covidem.

Pojďme zpátky k florbalu. Jak si podle vás stojí v konkurenci dalších sportů?

Podle mě je florbal na vzestupu. Přijde mi, že přibývá spousta nových hráčů a hráček po celé republice, což je jen a jen dobře. Stává se populárnějším sportem, což je zapříčiněno skvělou prací s mládeží, florbalem v televizi i dalšími komerčními tahy. V neposlední řadě je to také díky českým reprezentačním úspěchům.

VIDEO: Českolipští florbalisté srazili i Blacks. S trenérem u televize

Jste stále hodně mladý, takže máte jistě florbalové plány.

Nejbližší a zároveň teď největší cíl je, dostat se na mistrovství světa juniorů 2023 v Dánsku. Další cíle jsou pak zahrát si nejvyšší florbalovou ligu na světě ve Švédsku. Chtěl bych se také dostat se do mužského národního týmu.

Co vás kromě baví, co děláte rád, když nejste zrovna na palubovce?

Miluji všeobecně sport, takže pokud zrovna nejsem na florbalovém hřišti, s velkou pravděpodobností budu dělat nějakou jinou pohybovou aktivitu. Rád se dívám na filmy, skládám Rubikovu kostky a další hlavolamy. Také trávím čas s rodinou a se svými kamarády.